IEK GROUP на IV Всероссийском слёте электриков — интересные новинки, увлекательные мастер-классы и розыгрыш призов

В московском «Экспоцентре» состоялся IV Всероссийский слёт электриков. Более тысячи специалистов со всей России собрались вместе, чтобы обменяться опытом и пообщаться с ведущими поставщиками электротехники. Экспозиция IEK GROUP была одной из самых популярных — рассказываем, почему.

Стенд IEK GROUP на Слёте — это самые интересные новинки и увлекательные активности. Наши мастер-классы привлекли всех: и электромонтажников, и юных гостей мероприятия. Электрики увлечённо обжимали провода инструментом ITK, превращали неоновую светодиодную ленту в красивые фигуры и делали подсветку для фоторамки.

Горячие споры и профессиональные дискуссии разгорелись на мастер-классе по сборке электросхем. Мы предлагали задания разной сложности, но амбициозные участники брались за самый трудный вариант — с перекрёстным выключателем, терморегулятором и подсветкой линейки BRITE. Задача оказалась под силу немногим: лишь трое участников за весь день смогли правильно собрать эту электросхему!

Гости стенда внимательно изучали модульное оборудование и аксессуары ARMAT, линейку безрамочных электроустановочных изделий FORTE&PIANO, стильные розетки и выключатели SKANDY, коллекцию декоративного освещения и другие наши новинки. Профессионалы рынка интересовались решением для системы «Умный дом», собранном на оборудовании ONI и программном обеспечении MаsterSCADA.

Море позитивных эмоций вызвал конкурс по сборке слаботочного щита в нашем корпусе KREPTA 5. Три команды под руководством победителей и призеров Чемпионата электриков IEK разных лет справились с заданием всего за 20 минут! Зрители в это время тоже не скучали, участвовали в активностях и выигрывали призы в викторине о брендах IEK GROUP и «Лемана ПРО».

В конце дня мы провели большой розыгрыш призов для всех, кто был в наших фирменных футболках «Быстро могут все, качественно — PROFI». Один из электриков оказался удивительно похож на героя программы лояльности IEK PROFI -— так вот кем вдохновлялась нейросеть!

Поздравляем всех счастливчиков, выигравших призы, и приглашаем присоединиться к программе лояльности IEK PROFI. Прямо сейчас мы проводим акцию для её участников, у тебя есть шанс выиграть поездку на Байкал!

Ваши вопросы, эмоции, активность — всё это придало Слёту неповторимую атмосферу. Мы рады, что наша программа получила такой большой отклик у гостей выставки. Спасибо всем участникам IV Всероссийского слёта электриков!

Увидимся на следующих мероприятиях!