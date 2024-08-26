«Россети Кубань» отремонтировали свыше 300 км ЛЭП в адыгейском энергорайоне
Энергетики Адыгейского филиала «Россети Кубань» выполнили на 108% годовой план ремонтной программы. Специалисты отремонтировали более 300 км линий электропередачи (ЛЭП) разного уровня напряжения.
ЛЭП обеспечивают подачу электроэнергии в населенные пункты Апшеронского и Белореченского районов Краснодарского края, а также пригорода Майкопа, Гиагинского, Майкопского, Кошехабльского, Красногвардейского и Шовгеновского районов Республики Адыгея.
На ЛЭП специалисты осуществили замену свыше 5 тыс. изоляторов, порядка 60 км провода, более 500 опор, расчистили от древесно-кустарниковой растительности охранные зоны линий электропередачи на площади 300 га.
Комплекс технических мероприятий направлен на повышение надежности функционирования линейных объектов и обеспечение качественного электроснабжения потребителей в предстоящий осенне-зимний период.