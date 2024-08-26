«Россети Кубань» отремонтировали свыше 300 км ЛЭП в адыгейском энергорайоне

С начала 2024 года специалисты филиала «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» исполнили более тысячи договоров технологического присоединения к электросетевой инфраструктуре компании в Волгоградской области. Всего новым потребителям в этом году предоставлено более 51 МВт мощности. Так, только в июле энергетики подключили 180 объектов потребителей суммарной мощностью почт...