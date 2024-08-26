«Россети Ленэнерго» обеспечили электроэнергией более 15,4 тысячи объектов в I полугодии 2024 года

По итогам I полугодия 2024 года «Россети Ленэнерго» подключили к электрическим сетям компании 15 448 объектов на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том числе 417 социально значимых и бюджетных учреждений. Общая присоединенная мощность составила 561 МВт.

В Санкт-Петербурге «Россети Ленэнерго» обеспечили электроэнергией 3 746 объектов, в том числе более 250 социальных и бюджетных учреждений. В Ленинградской области специалисты компании подключили к своим сетям 11 702 объекта, в том числе 166 социальных и бюджетных учреждений.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по заключенным договорам технологического присоединения. Подать заявку можно не выходя из дома: на ресурсе «Портал-ТП.рф», через Личный кабинет клиента, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго». Удобство сервисов позволяет взаимодействовать с сетевой организацией быстро и комфортно, в том числе рассчитать предварительную стоимость услуги, отследить ход исполнения заявки, получить документы от сетевой организации, произвести оплату по договору, а также узнать актуальные изменения в законодательстве о технологическом присоединении.