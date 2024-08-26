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Три новых железнодорожных маршрута проложат через Забайкалье в Китай. Об этом сообщил губернатор региона Александр Осипов в своем Telegram-канале.

По его словам, новые маршруты будут организованы совместно с РЖД. Это Забайкальск – Маньчжурия, Иркутск – Маньчжурия и Москва – Пекин.