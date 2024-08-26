Три новых железнодорожных маршрута проложат через Забайкалье
26 авг. 2024, 17:15:19
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Три новых железнодорожных маршрута проложат через Забайкалье в Китай. Об этом сообщил губернатор региона Александр Осипов в своем Telegram-канале.
По его словам, новые маршруты будут организованы совместно с РЖД. Это Забайкальск – Маньчжурия, Иркутск – Маньчжурия и Москва – Пекин.
В Солнцеве построят жилой и деловой кварталы по программе комплексного развития территорий
26 авг. 2024, 14:15:12
Инвестиции в проекты составят почти 64 миллиарда рублей. Правообладатель участка и назначенный городом оператор реализуют в Солнцеве два проекта комплексного развития территорий (КРТ). Это обеспечит район деловой, социальной и спортивной инфраструктурой. «Два проекта редевелопмента в Солнцеве предполагают строительство на участках общей площадью дев...
Правительство выделило финансирование на ремонт дорожной инфраструктуры в Псковской области
26 авг. 2024, 14:00:12
В Псковскую область будет направлено 300 млн рублей на капитальный ремонт автомобильной дороги и искусственных дорожных сооружений. Распоряжение об этом подписано. С помощью федерального финансирования будут выполнены работы по капитальному ремонту улицы Германа в Пскове, которая является подъездной дорогой к Псковскому международному аэропорту «Кня...
Более 2,3 тысячи дополнительных рабочих мест появится в ТиНАО благодаря двум новым проектам
26 авг. 2024, 13:30:00
По программе стимулирования создания мест приложения труда в ТиНАО построят два новых объекта общественно-деловой инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. «В соответствии с постановлением мэра Москвы Сергея Собянина мы реализуем программу стимулирования создания мест приложения труда, чтобы решить вопрос дефицита новых рабочих мест...
Банк ДОМ.РФ финансирует строительство жилого комплекса на 900 квартир в Екатеринбурге
26 авг. 2024, 13:00:00
Банк ДОМ.РФ предоставил финансирование в сумме 5,8 млрд рублей для строительства нового жилого комплекса «Базовый» в Екатеринбурге на пересечении улицы Адамова и Базового переулка. Проект реализует ГК «Страна Девелопмент». Проект предполагает закрытый двор, строительство паркинга на 499 машиномест. Комплекс отличается хорошей транспортной до...
В Гатчинском районе Ленинградской области приступили к реконструкции очередного участка трассы Р-23
26 авг. 2024, 12:00:00
Еще один участок федеральной дороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель до границы с Республикой Беларусь в Гатчинском районе Ленинградской области переведут в шестиполосное исполнение. На эти цели потребуется свыше 14 млрд руб. Работы развернутся на участке с 59-го по 68-й км, при этом дорога от деревни Старые Черницы в сторону Пскова будет построена с нуля, трас...
Резидент АЗРФ приступил к строительству первого современного проекта в Заполярье на площади более 7 га
26 авг. 2024, 10:30:00
Группа «Самолет» объявила о старте строительства своего первого проекта в Арктике — «Кольские Огни» в городе Кола Мурманской области. Главной особенностью нового жилого квартала станут монолитные дома, устойчивые к изменению климата, низкая плотность застройки при наличии всей необходимой для жизни социальной и коммерческой инфраструктуры, а также современное благоуст...
В Курганской области открыли движение по участку федеральной трассы Р-254 «Иртыш» на подъезде к Тюмени
23 авг. 2024, 17:15:04
Сегодня в формате телемоста глава Федерального дорожного агентства Роман Новиков и губернатор Курганской области Вадим Шумков открыли рабочее движение по капитально отремонтированному 16-километровому участку федеральной трассы Р-254 «Иртыш», подъезд к Тюмени. В церемонии открытия приняли участие главный федеральный инспектор по Курганской области Артём Пушкин, начальник ФКУ Упрдор...
К концу 2025 года к нормативу приведут 87% трассы А-392 Южно-Сахалинск – Холмск
23 авг. 2024, 15:45:14
23 августа глава Федерального дорожного агентства Роман Новиков в ходе рабочего визита в Дальневосточный федеральный округ на 10-м км трассы А-391 Южно-Сахалинск – Корсаков провел производственное совещание. На повестке дня – развитие федеральных дорог А-391 Южно-Сахалинск – Корсаков и А-392 Южно-Сахалинск – Холмск, а также повышение безопасности дорожного движения. В чи...
Под Казанью за счет займа ФРП открыли современный завод по производству полимерных труб
23 авг. 2024, 15:30:14
Компания «РГК» открыла в селе Богородское Республики Татарстан новый завод по производству полипропиленовых гофрированных труб с двойной стенкой. Они используются в ЖКХ, строительстве и сельском хозяйстве. Первые партии продукции поставлены для водоканалов Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Инвестиции в создание нового производства превысили 500 млн рублей. Из них 215 млн...
Железнодорожники обновили 330 км пути на Западно-Сибирской магистрали с начала ремонтно-путевой кампании
23 авг. 2024, 15:00:04
На Западно-Сибирской магистрали за время кампании по ремонту пути, стартовавшей с апреля 2024 года, железнодорожники обновили 330 км, заменили 100 стрелочных переводов. Реконструкция завершена в том числе на самых сложных участках – Карбышево-2 – Фадино и Артышта-2 – Аламбай. Для сокращения сроков ремонта и минимизации его влияния на график движения поездов часть работ проводи...
Четыре участка по программе КРТ реорганизуют в Тропарево-Никулине
23 авг. 2024, 14:00:04
Инвесторы и назначенные городом операторы реорганизуют участки в районе Тропарево-Никулино общей площадью почти 23 гектара по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. «Сегодня в районе Тропарево-Никулино реализуют уже четыре...
В Домодедово запустят производство систем управления для башенных кранов на земле за 1 рубль
23 авг. 2024, 13:44:50
На территории городского округа Домодедово будет создано производство электрических систем управления подъемным оборудованием башенных кранов. Этот проект по импортозамещению будет реализован компанией «САР» («Системы Автоматического регулирования») на предоставленном земельном участке в рамках программы «Земля за 1 рубль». «Компания «САР»...
Калининградская магистраль приступает к капитальному ремонту арочного железнодорожного моста в Токаревке
23 авг. 2024, 13:00:03
В поселке Токаревка Нестеровского района с 26 августа начнется капитальный ремонт арочного моста через реку Красная. Во время работ движение пригородных и грузовых поездов будет осуществляться согласно расписанию. При этом доступ туристов на мост будет закрыт. В ходе капитального ремонта будут усилены опоры и арочные конструкции пятипролетного моста. Это позволит повысить скорость движения поез...
СИБУР создает первый в России центр пилотирования технологий производства полимеров
23 авг. 2024, 11:59:48
СИБУР строит в Тобольске Центр пилотирования технологий получения базовых полимеров, запуск которого позволит сократить срок вывода новых продуктов на рынок до 10 раз. Ускорение этих разработок имеет большое значение для укрепления технологической независимости страны и устойчивости отраслей. Новый научный центр позволит ускорить разработку специальных компонентов и вывод в производство востребова...
Правительство расширило границы территории опережающего развития «Забайкалье»
23 авг. 2024, 11:30:18
Границы территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье» на Дальнем Востоке будут расширены для реализации новых инвестиционных проектов. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. В границы ТОР будут включены земельные участки, расположенные в Газимуро-Заводском и Забайкальском муниципальных районах, Тунгокоченском муницип...
В строительство склада Wildberries в Хабаровском крае вложат около 8 млрд рублей
23 авг. 2024, 10:45:02
Склад Wildberries появится в Хабаровском крае до 2030 года. В его строительство вложат около 8 млрд рублей, сообщила руководитель специальных проектов Wildberries Юлия Кукота на пленарной сессии VI Дальневосточного форума предпринимателей в Хабаровске. "Сейчас идет процесс оформления документов на земельный участок под строительство логистического объекта в Хабаровском крае. Планируется...
В 2024 году участок Южно-Сахалинск – Ноглики в составе трассы А-393 будет переведен в асфальтобетон
23 авг. 2024, 10:30:02
Автомобильная дорога Южно-Сахалинск – Оха протяженностью 834 км получила федеральный статус в 2021 году. Эта важнейшая транспортная артерия, которая соединяет населенные пункты по восточному побережью острова Сахалин и проходит через восемь крупных городов, на 202 км имела грунтовое покрытие. С момента передачи трассы в федеральную собственность Росавтодору удалось отремонтировать 150 км, из...
РЖД стремятся к ускоренному развитию погранперехода Забайкальск – Маньчжурия для увеличения объемов перевозок в сообщении с Китаем
23 авг. 2024, 10:15:02
Во время рабочей поездки на Забайкальскую железную дорогу 23 августа генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров вместе с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым посетил станцию Забайкальск, где ознакомился с развитием объектов транспортно-логистической инфраструктуры и ходом модернизации железнодорожного погранперехода Забайкальск –...
Для электроснабжения ОЭЗ «Новочебоксарск» построят новую подстанцию
23 авг. 2024, 10:00:01
Для обеспечения электроснабжения потребителей особой экономической зоны Новочебоксарска построят новую подстанцию. Проект прошел государственную экспертизу и готов к реализации. Проектируемая подстанция «Технопарк» по функциональному назначению является понижающей подстанцией для приема и преобразования электроэнергии 110 кВ, распределения электрической энергии 10 кВ, сообщили в Цен...
В Ульяновске заемщик ФРП запустил оборудование для выпуска крупногабаритных пресс-форм
22 авг. 2024, 18:00:50
Компания «Форш» на своей площадке в Ульяновске запустила в эксплуатацию оборудование для выпуска крупногабаритных пресс-форм и штампов. Инвестиции в развитие производства превысили 120 млн рублей. Из них 80 млн рублей в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП). Благодаря средствам займа ФРП компания приобрела крупный 5-осевой портальн...