«Россети Московский регион» обеспечили выдачу 1953 кВт мощности новому детскому саду и строящейся школе в поселке Нагорное

Специалисты Мытищинского района электрических сетей (РЭС) филиала «Северные электрические сети» - ПАО «Россети Московский регион» обеспечили выдачу 1953 кВт мощности новому детскому саду на 510 мест и строящейся школе в поселке Нагорное на территории ЖК «Датский квартал» в г.о. Мытищи.

Для выдачи заявителям необходимых мощностей энергетики построили два километра кабельных линий 10 кВ, а также блочную комплектную трансформаторную подстанцию с двумя трансформаторами по 630 кВА.

Новый детский сад – самый большой в Подмосковье. Для детей будут функционировать 22 группы. Площадь трехэтажного здания – более семи тысяч квадратных метров. В здании размещены групповые помещения с игровыми и спальными комнатами, музыкальный и физкультурный залы, кружковая зона, а на прилегающей к зданию территории - детские игровые комплексы.