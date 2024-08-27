«Россети Тюмень» повысили надежность электроснабжения двух населенных пунктов в Югре

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной подстанции «Горноправдинская» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Центр питания обеспечивает энергоресурсом два населенных пункта, в которых проживают более пяти тысяч жителей региона, а также объекты транспортировки нефти и газа. На проведение технических мероприятий компания направила 4,7 млн рублей.

На подстанции 110 кВ «Горноправдинская» выполнен капитальный ремонт ключевого оборудования – силового трансформатора мощностью 6,3 МВА. В рамках работ установлены новые высоковольтные вводы 110 кВ. Также специалисты произвели ревизию системы охлаждения и выполнили сушку и очистку более 10 тонн трансформаторного масла. Для реализации технических мероприятий на энергообъекте задействовали пять человек производственного персонала и две единицы спецтехники.

«Россети Тюмень» уделяют существенное внимание подготовке электросетевого комплекса главного нефтедобывающего региона России к предстоящему осенне-зимнему периоду. Своевременно выполненные на подстанции работы позволили повысить надежность электроснабжения поселков Бобровский и Горноправдинск в Ханты-Мансийском районе Югры, а также объектов транспортной инфраструктуры нефтегазового комплекса.