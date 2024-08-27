«Саратовские РС» обеспечили электроэнергией новые медицинские объекты

Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» подключили к электрическим сетям фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) в селах Первомайское Краснокутского и Мироновка Питерского районов области. Заказчики технологического присоединения – Краснокутская и Питерская районные больницы.

Необходимая для работы ФАП электрическая мощность (25 кВт) поступает с подстанций 35/10 кВ «Ахмат» и 110/35/10 кВ «Питерка-1». С целью контроля объема потребления электроэнергии установлены трехфазные приборы учета с возможностью контроля мощности.

«Саратовские РС» в приоритетном порядке подключают к электросетевой инфраструктуре ФАПы. Обеспечивая их электроснабжение, энергетики содействуют реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации».

Подать заявку на технологическое присоединение можно через Портал электросетевых услуг Группы «Россети» (https://портал-тп.рф) или мобильное приложение «Россети – личный кабинет». Возможность обращения реализована и на портале Госуслуги. Консультацию по интересующим вопросам предоставят в едином контакт-центре по телефону 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный.