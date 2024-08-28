Директор ФРП Роман Петруца доложил Михаилу Мишустину о результатах работы Фонда за 10 лет и рассказал о ближайших планах

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин обсудил с директором Фонда развития промышленности Романом Петруцей результаты работы ФРП за 10 лет и планы на ближайшее время, а также подтвердил докапитализацию Фонда на 300 млрд рублей.

«ФРП финансирует целый ряд важнейших для всех наших направлений развития отраслей – это фармацевтика, автомобилестроение, электротехника, металлургия. Их софинансирование вместе с регионами очень важно, потому что фактически это гарантия долгосрочного, в том числе технологического, развития важнейших отраслей экономики. Это включает выпуск отечественных станков, оборудования, машиностроительных комплексов – всего того, что крайне необходимо для достижения промышленного суверенитета», – отметил глава Правительства Михаил Мишустин.

За 10 лет работы Фонд развития промышленности профинансировал уже около 1700 проектов на сумму свыше 500 млрд рублей. Общие прямые инвестиции в обрабатывающие сектора экономики превысили 1 трлн рублей. За 2023 год ФРП профинансировал в семь раз больше проектов, чем в 2015 году. В 2024 году планируется профинансировать от 250 до 300 проектов на сумму свыше 100 млрд рублей.

«На сегодняшний день капитал Фонда составляет 370 млрд рублей – это 850 проектов действующего портфеля, который находится у нас на сопровождении. У нас заемное финансирование, и после реализации проекта средства возвращаются в ФРП, при этом производство остаётся, остаются рабочие места, налоги поступают в бюджеты. В Фонд уже вернулось порядка 200 млрд рублей от ранее профинансированных проектов, и мы эти средства уже направили на финансирование новых», – рассказал директор ФРП Роман Петруца. Он также отметил роль других институтов развития, созданных Правительством и объединенных под управлением ВЭБ.РФ, а также роль самого ВЭБ.РФ в финансировании капиталоемких мегапроектов в рамках кластерной инвестиционной платформы.

Глава Правительства подчеркнул особую роль роста производительности труда, а также внедрения средств автоматизации и элементов робототехники в современной экономике. Директор ФРП отметил, что с 2018 года Фонд участвует в национальном проекте «Производительность труда».

«Тогда мы запустили программу "Повышение производительности труда" и на сегодняшний день по ней профинансировали уже 130 проектов на сумму свыше 20 млрд рублей. Главной целью каждого из этих проектов является рост выработки на одного сотрудника. Но не только этим мы способствуем повышению производительности. Отвечая на поручение Президента по цифровизации и автоматизации, в рамках базовой программы Фонда "Проекты развития" предприятие может привлечь средства на закупку современных цифровых технологических решений, систем управления производством, запасами, проектированием и, разумеется, на роботизацию производства», – пояснил Роман Петруца.

Кроме того, ФРП включился в работу Правительства по национальным проектам технологического лидерства: так, в рамках базовой программы Фонда «Проекты развития» на производство стратегически важных станкоинструментальных компонентов помимо займа ФРП впоследствии можно получить субсидию Минпромторга на его погашение.

«Мы понимаем важность участия в национальных проектах. Например, "Новые материалы и химия": Правительством и Минпромторгом уже многое сделано в этом направлении. Эта отрасль – лидер по несырьевому неэнергетическому экспорту, она занимает второе место по количеству профинансированных проектов в портфеле ФРП. Мы понимаем, что ещё 55 технологических цепочек предстоит создать. И это, я уверен, будет приоритетом для Фонда в ближайшие годы», – отметил директор ФРП.