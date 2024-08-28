РЖД запустили первую автоматизированную «Ласточку» для перевозки пассажиров на МЦК

28 авг. 2024, 16:30:00
343
Время чтения ≈ 7 минут
Источник:
РЖД
Авторы и источники / Правообладателям

Впервые в истории железнодорожного транспорта России ОАО «РЖД» запустило электропоезд, который будет перевозить пассажиров в автоматическом режиме. Специально оборудованная «Ласточка» будет курсировать по Московскому центральному кольцу. Автоматика полностью берет на себя ведение поезда, с помощью нейронных сетей самостоятельно оценивает ситуацию, принимает решения и выполняет необходимые действия.

При этом машинист по-прежнему находится в кабине для контроля, открытия и закрытия дверей во время посадки и высадки пассажиров. В любой момент он сможет взять управление в свои руки. Таким образом, обеспечивается двойной контроль безопасности. По международной классификации это третий из четырех возможных уровней автоматизации.*

Одним из первых пассажиров «Ласточки» с автопилотом стал генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров. Он проехал в кабине инновационного состава, пообщался с разработчиками автоматизированной системы и машинистом электропоезда.

«Сегодня – поистине историческое событие: мы запустили беспилотное движение на железнодорожном транспорте. Мы первые не только в России, но и в мире. Пассажирских поездов в регулярном сообщении на наземном железнодорожном транспорте с третьим уровнем автоматизации в мире до сих пор не было. Поезд управляется полностью автоматически», – отметил Олег Белозёров.

РЖД несколько лет ведут работу над созданием системы беспилотного движения поездов. Перед запуском такого поезда была проделана огромная работа. Учтены все возможные нюансы, чтобы обеспечить максимальную безопасность пассажиров, созданы десятки различных сценариев нештатных ситуаций. Автопилот и система умного зрения реагируют на них раньше, чем машинист. Работа всех систем «умного электропоезда» прошла испытания. Получены соответствующие сертификаты.

Отметим, что это полностью российские решения. Некоторые из них реализованы впервые в международной практике. Они выполнены в сотрудничестве между отраслевыми институтами, ведущими университетами и производителями, в том числе интеллектуальное техническое зрение, сложные нейронные сети, цифровые технологии связи.

Внедрение беспилотных технологий – неотъемлемая часть развития пассажирского сообщения. В настоящее время поезда идут по МЦК с интервалом 4 минуты. Но пассажиропоток растет, и в будущем нужно стремиться к увеличению интенсивности движения. Чтобы обеспечить сокращение интервала хотя бы на минуту, до 3 минут, необходимо пересмотреть всю технологию организации движения, переходить к технологиям, снижающим влияние человеческого фактора.

До конца года в РЖД планируется завершить испытания бортовых систем и технического зрения по четвертому, наивысшему, уровню автоматизации. Поезд сможет управляться уже без необходимости присутствия машиниста в кабине.

*Всего существуют 4 уровня автоматизации:

  • УА 1 (первый) – когда за основные функции управления поездом отвечает машинист;
  • УА 2 (второй) предполагает большее влияние на управление движением искусственным интеллектом;
  • УА 3 (третий) подразумевает наличие человека в кабине локомотива, но поезд движется без его участия, используя техническое зрение;
  • УА 4 (четвертый) – полностью беспилотное управление поездом.
Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru!
Больше 4620+ подписчиков уже с нами! Видео о кабельном бизнесе, шоу и прямые эфиры каждую неделю!

Подписаться на канал
ДРСК внедряет интеллектуальные технологии в управлении зданиями
27 авг. 2024, 11:45:12
В головном офисе ДРСК в Благовещенске установлена система искусственного интеллекта «Дроид-энергоменеджер», управляющая энергопотреблением здания автономно, практически без участия человека. Система представляет собой программно - аппаратный комплекс, разработанный российскими специалистами. По своей сути, «Дроид-энергоменеджер» это  система датчиков  и  к...
Топливный дивизион «Росатома» продолжает цифровизацию центральных заводских лабораторий на своих предприятиях
21 авг. 2024, 10:15:14
В АО «УЭХК» (предприятие Топливного дивизиона «Росатома» в ЗАТО Новоуральск Свердловской области) в центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ) введена в опытно-промышленную эксплуатацию лабораторно-информационная система (ЛИМС). Ключевое назначение ЛИМС – проведение измерений физико-химических показателей для достоверного аналитического контроля технологических процес...
Управлять движением поездов на новой углесборочной станции Юрково будет российская автоматика «Нацпроектстроя»
15 авг. 2024, 16:00:11
Специалисты Дивизиона «Железные дороги» Нацпроектстроя внедрили инновационную систему микропроцессорной централизации собственной разработки и производства на новой углесборочной станции Юрково. Система МПЦ-ЭЛ позволяет дистанционно, через компьютер, управлять оборудованием станции, стрелками, светофорами, переездами и прилегающими перегонами. В составе системы - безопасный контролл...
Разработка ученых Пермского Политеха ускорит создание цифровых аналогов конструкций
14 авг. 2024, 17:15:30
Активная цифровизация сфер деятельности человека снижает время создания новых конструкций в любой отрасли — от строительной до оборонной, за счет разработки их численных аналогов. Для создания эффективного, приближенного к реальной конструкции цифрового двойника необходимо основательно подходить к описанию математических моделей материалов, используемых в конструкции. Ученые ПНИПУ разрабатыв...
В Хабаровском крае компании «Нацпроектстроя» цифровизировали движение поездов на разъезде 3536 БАМа
01 авг. 2024, 13:15:22
Специалисты Дивизиона Железные дороги» Нацпроектстроя внедрили цифровую автоматику  собственной разработки и производства на разъезде 3536 Байкало-Амурской магистрали. Разъезд расположен на перегоне Сектали – Эанга. Управлять движением поездов здесь будет новейшая микропроцессорная централизация МПЦ-ЭЛ. Российское оборудование адаптировано к суровому климату, защищено от импуль...
Обновления на Цифровой платформе МСП.РФ
31 июл. 2024, 11:15:10
На сервисе «Производственная кооперация и сбыт» на Цифровой платформе МСП.РФ обновления. Из нового в разделе «Реестр промышленных компаний»: обновлен перечень видов деятельности для включения в реестр; добавлен классификатор продукции по модели Единого каталога товаров, работ, услуг (ЕКТРУ); теперь доступны карточки товаров с фото и обновленной информацией о ко...
«Россети» оснастят цифровыми защитами крупный питающий центр Забайкалья
31 июл. 2024, 09:15:08
Филиал ПАО «Россети» – МЭС Сибири приступил к модернизации системы релейной защиты (РЗА) на подстанции 220 кВ «Шерловогорская» на юго-востоке Забайкальского края. Энергетики установят девять комплексов РЗА российского производства. Это повысит надежность работы объекта, который участвует в выдаче мощности региональной генерации, электроснабжении бытовых и промышленных...
В Москве и Санкт-Петербурге пройдет эксперимент по эксплуатации беспилотных трамваев
30 июл. 2024, 17:15:04
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об установлении экспериментального правового режима (ЭПР) по эксплуатации беспилотных трамваев на территории Москвы и Санкт-Петербурга. Документ подготовлен Минэкономразвития России на основе инициативного предложения ГУП «Московский метрополитен». Экспериментом, в частности, предусматриваются эксплуатация беспил...
«Ростелеком» капитально взялся за нижегородские многоквартирные дома
24 июл. 2024, 17:15:01
«Ростелеком» по заказу государственной жилищной инспекции Нижегородской области приступил к проведению обследования технического состояния многоквартирных домов (МКД), включенных в региональную программу капитального ремонта, и даст оценку физического износа зданий. До конца ноября компания проверит 3 504 жилых строений. Проект позволит определить реальное техническое состояние объе...
Во ВНИИГ разработали цифровую площадку для мониторинга состояния гидротехнических сооружений РусГидро
24 июл. 2024, 14:00:30
Специалисты АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (входит в Группу РусГидро) завершили работу по созданию двухуровневой цифровой площадки по безопасности гидротехнических сооружений (ГТС) Центра Мониторинга Группы РусГидро. Новая цифровая платформа позволяет в режиме реального времени получать информацию о техническом состоянии и уровне безопасности ГТС производственных объектов компании, н...
Благодаря нацпроекту интеллектуальные транспортные системы внедряют в 62 городских агломерациях
19 июл. 2024, 14:15:28
В российских регионах в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» продолжается внедрение и развитие интеллектуальных транспортных систем. Сегодня эти мероприятия реализуются в 56 субъектах страны и 62 городских агломерациях в их составе. «Число городских агломераций, участвующих в реализации программы по внедрению интеллектуальных транспортных систем, рас...
За полгода компании «Нацпроектстроя» цифровизировали движение поездов на 22 объектах БАМа и Транссиба
18 июл. 2024, 16:15:15
За 6 месяцев 2024 года Дивизион «Железные дороги» Нацпроектстроя оснастил современной российской автоматикой 22 объекта БАМа и Транссиба в Амурской области, Хабаровском крае и Республике Бурятия.  На станциях и разъездах внедрили новейшую микропроцессорную централизацию МПЦ-ЭЛ собственной разработки и производства. С ее помощью диспетчерский персонал может через компьютер управ...
«Россети» предложили создать единый реестр программно-аппаратных средств для электроэнергетики
18 июл. 2024, 16:00:15
Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» Константин Кравченко на конференции ИТ-служб энергокомпаний в Нижнем Новгороде рассказал о ключевых отраслевых вызовах и сценариях развития Индустриального центра компетенций (ИЦК) «Электроэнергетика», который возглавляет Генеральный директор компании Андрей Рюмин. В рамках ИЦК реализуются восемь...
На «Иннопроме-2024» «Росатом» представил современные технологии для эффективности производства
15 июл. 2024, 11:30:40
«Росатом» стал одним из самых заметных участников Международного промышленного форума и выставки «Иннопром-2024», который завершился 11 июля в Екатеринбурге. Делегацию на «Иннопроме» возглавил первый заместитель генерального директора – директор блока по развитию и международному бизнесу «Росатома» Кирилл Комаров. Выступая на сессии «П...
Компания:
РОСАТОМ
Новая нейросеть «Росэлектроники» повысит дальность обнаружения БПЛА на 40%
11 июл. 2024, 09:45:00
ЦНИИ «Циклон» холдинга «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех) разработал нейросеть для оптических средств обнаружения беспилотных летательных аппаратов, которая позволит увеличить дальность их действия на 40%.   Нейросеть предназначена для автоматизации работы оптических средств обнаружения беспилотников, сканирующих небо вокруг охраняемых зон. Технологии к...
Как предотвратить катастрофы до их возникновения: в Московском Политехе молодой ученый представил систему управления безопасностью
10 июл. 2024, 13:30:01
Российский ученый разработал инновационную методологию управления безопасностью, которая может снизить вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на критически важных объектах на 20-25%, а тяжесть их последствий - на 30-40%. Исследователь представил свою работу на III Международном научно-практическом семинаре "Цифровизация общества: современное состояние и перспективы", прошедшем в...
Росэнергоатом успешно импортозаместил централизованную систему планирования режимов работы АЭС
08 июл. 2024, 12:00:11
Концерн «Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») завершил перевод «Централизованной системы планирования режимов работы АЭС» на импортозамещенное программное обеспечение. Система введена в промышленную эксплуатацию на 9 АЭС России и в Центральном аппарате Концерна Росэнергоатом. Проект по импортозамещению данной сис...
CIM – важнейший элемент цифровой трансформации электроэнергетики
05 июл. 2024, 09:30:00
В Москве на IX Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей»директор по автоматизированным системам диспетчерского управления Системного оператора Роман Богомолов рассказал о переходе на использование открытых стандартов Общей информационной модели (Common information model, CIM) как важнейшем технологическом тренде...
ММК за три года инвестировал в цифровые решения 2,9 млрд рублей
02 июл. 2024, 16:30:14
Об этом сообщил директор по экономике ПАО «ММК» Андрей Ерёмин в рамках прошедшей на базе Магнитогорского металлургического комбината юбилейной конференции «RPA Connect: Магия притяжения», посвященной практике программной роботизации и цифровизации бизнеса. За последние три года ММК инвестировал в цифровизацию 2,9 млрд рублей, получив только за это время экономический эфф...
В Хабаровском крае компании «Нацпроектстроя» модернизировали три участка БАМа
02 июл. 2024, 13:30:00
В Хабаровском крае на перегонах БАМа Амган – Шугара – Туюн и Силинка – Комсомольск-на-Амуре открылось двухпутное движение поездов. Модернизацию участков выполнил Дивизион «Железные дороги» Нацпроектстроя, теперь здесь смогут проходить тяжеловесные составы (до 7100 тонн).  Строители «Бамстроймеханизации» подготовили 19 км земляного полотна под уклад...