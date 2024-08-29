Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин обсудил перспективы развития сетевого комплекса региона с руководителями электросетевых компаний

В совещании приняли участие губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, генеральный директор ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов, генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Вадим Ойкин.

Участники встречи обсудили различные аспекты наиболее актуальной сегодня для электроэнергетики темы – перехода электросетевого комплекса региона на функционирование в условиях нового закона о системообразующих территориальных сетевых организациях (СТСО).

Вступление в силу 1 сентября 2024 года закона об СТСО изменит принципы работы и взаимодействия всех распределительных электросетевых компаний региона. Территориальные сетевые организации (ТСО) должны будут подтвердить свой статус по ряду параметров.

Органами исполнительной власти области будет выбрана одна системообразующая территориальная сетевая организация (СТСО), координирующая деятельность всех ТСО и отвечающая за надежность электроснабжения в регионе.

В ходе совещания губернатор Саратовской области и представители электросетевых компаний затронули ряд вопросов, касающихся необходимой подготовительной работы. В сжатые сроки необходимо провести анализ электросетевых активов ТСО, проработать схемы их взаимодействия, технические и юридические аспекты. Также намечены пути взаимодействия в сфере технологического присоединения к электрическим сетям.

В соответствии с законом об СТСО системообразующая территориальная сетевая организация будет осуществлять эксплуатацию и поддержание в нормативном состоянии бесхозяйных электросетевых объектов и сетевого хозяйства организаций, утративших статус ТСО.