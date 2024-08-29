Опубликован Реестр итогов конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов, подлежащих строительству в Юго-восточной части ОЭС Сибири

В соответствии с п.112(1) Правил оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172, и на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.07.2024 № 1920-р проведен конкурентный отбор мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО), подлежащих строительству на территории технологически необходимой генерации в Юго-восточной части ОЭС Сибири с датой начала поставки мощности — 01 июля 2029 года.

Реестр итогов КОМ НГО включает перечень субъектов оптового рынка и перечень генерирующих объектов, ценовые заявки на продажу мощности которых были отобраны (отобранные генерирующие объекты), с указанием для каждого отобранного генерирующего объекта технических и стоимостных характеристик.

В рамках подготовки к проведению КОМ НГО тремя участниками оптового рынка АО «Интер РАО — Электрогенерация», ООО «Байкальская энергетическая компания» и ПАО «ТГК-14», выполнившими все требования к участию в отборе, зарегистрировано 9 условных групп точек поставки (генерирующих объектов), соответствующих отдельным энергоблокам электростанций, суммарной установленной мощностью 1640 МВт. Все зарегистрированные ГТП получили допуск к участию в КОМ НГО.

В период подачи ценовых заявок 27-28 августа 2024 года поданы 4 ценовые заявки с суммарной установленной мощностью 780 МВт:

— 230 МВт на Харанорской ГРЭС (блок 4),

— 230 МВт на Харанорской ГРЭС (блок 5),

— 230 МВт на Иркутской ТЭЦ-11 (Блок-12)

— 90 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (ТГ-2).

В качестве основного топлива на всех объектах заявлен уголь.

Все указанные выше заявки, как соответствующие установленным требованиям и обеспечивающие покрытие определенного распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.07.2024 № 1920-р объема мощности подлежащих строительству генерирующих объектов, включены в реестр отобранных.