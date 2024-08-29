«Россети Кубань» смонтируют 10 км нового надёжного провода в пригородном поселке Армавира

Энергетики Армавирского филиала компании «Россети Кубань» заменят 19 железобетонных опор и смонтируют 10 км самонесущего изолированного провода (СИП) в поселке ВИМ города Армавира. Для повышения качества и надежности электроснабжения специалисты отремонтируют линию электропередачи 10 кВ и распределительный пункт, которые обеспечивают электроэнергией жителей поселка.

Современный провод СИП с увеличенным сечением более устойчив к внешнему воздействию, не подвержен гололедообразованию в зимний период, благодаря чему риски технологических нарушений существенно снизятся. На энергообъекте также смонтируют новые траверсы, изоляторы и разъединители 10 кВ.

Проведение работ будет сопровождаться временным выводом энергообъектов в ремонт. В связи с чем возможны кратковременные ограничения электроснабжения потребителей в поселках ВИМ-1, ВИМ-2 в периоды 2 – 4, 9 – 11, 16 и 17 сентября 2024 года в период с 08:30 до 17:00.

Компания «Россети Кубань» призывает жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. Чтобы выполнить масштабную работу в максимально сжатые сроки энергетики привлекут к работам подрядную организацию. Напомним, что все плановые ограничения согласовываются с муниципальным образованием. Информация о перерывах электроснабжения заблаговременно публикуется на сайте «Россети Кубань» в разделе «Плановые отключения», а также в официальном телеграм-канале Армавирского филиала «Россети Кубань»: https://t.me/rosseti_kuban_armseti.