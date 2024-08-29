«Россети Московский регион» обновили распределительные сети девяти населенных пунктов Наро-Фоминского городского округа

На строительстве Башенной малой ГЭС в Чеченской Республике приступили к монтажу двух гидроагрегатов горизонтальной компоновки с радиально-осевыми турбинами мощностью по 5 МВт. Особенность гидроагрегатов – размещение всех их элементов в машинном зале в открытом виде, с минимальной заделкой в бетон, что упрощает их монтаж и позволяет провести его в сжатые сроки на завершающем этапе строител...