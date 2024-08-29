«Россети Московский регион» обновили распределительные сети девяти населенных пунктов Наро-Фоминского городского округа
Филиал компании «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» в рамках Программы повышения надежности электроснабжения потребителей в распределительных сетях (0,4; 6-10 кВ) Наро-Фоминского городского округа выполняет комплекс технических мероприятий.
Завершен ремонт трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ в следующих СНТ: «Надежда» (деревня Чичково), «Аэрофлот – 3» (поселок Красноармейское лесничество), «Ягодка» (деревня Порядино), «Недра» (деревня Тимонино) и «Айс-Фили» (деревня Годуново»).
Помимо этого на участках воздушных линий 0,4 кВ энергетики заменили порядка 700 метров алюминиевого провода на современный и долговечный – самонесущий изолированный провод. Работы выполнены в деревне Слизнево, СНТ «Лесное», деревне Могутово, деревне Санники.
Работы по повышению надежности электроснабжения жителей и обновлению оборудования в распределительных сетях Наро-Фоминского г.о. продолжаются.