«Россети Московский регион» повышают надежность электроснабжения потребителей восточного Подмосковья

Компания «Россети Московские регион» продолжает модернизировать высоковольтные подстанции восточного Подмосковья.

Специалисты службы подстанций филиала «Восточные электрические сети» на подстанции 110 кВ «Монино», которая располагается в одноименном населенном пункте Щёлковского городского округа, произвели замену одного масляного выключателя на современный элегазовый выключатель 110 кВ российского производства.

Изношенность и повышенная повреждаемость маслонаполненного оборудования являются основными причинами для замены старых, масляных выключателей на новые – элегазовые.

Используемый в элегазовом выключателе элегаз эффективен в качестве дугогасящей среды. Он не поддерживает горение, не стареет и не требует замены в течение 25 лет. А сам коммутационный аппарат компактен, требует минимальных затрат на эксплуатационное обслуживание, пожаробезопасен и, в отличие от маслонаполненного оборудования, не наносит вред экологии.

Современное оборудование, устанавливаемое на подстанции, соответствует всем техническим требованиям к подстанциям нового поколения, что значительно повышает надежность электроснабжения и эксплуатационную надежность.

В ближайшее время на ПС «Монино» будет установлено еще три элегазовых выключателя.

Работы ведутся в рамках реализации мероприятий программы реновации и модернизации подстанций 35/110/220 кВ и направлены на повышение надежности электроснабжения потребителей.

Благодаря проведенным работам повысятся надежность и качество электроснабжения порядка 60 тысяч бытовых потребителей, проживающих в городском поселении Монино, городском округе Лосино-Петровский, поселках Обухово, Лесные Поляны и деревне Балобаново Богородского городского округа, 82 социально значимых объекта, в том числе котельных, КНС, ВЗУ, детских садов и школ, Монинской больницы, поликлиники, госпиталя, детского лагеря, Монинского лесничества, спорткомплекса, стадиона «Регби», Щёлковской птицефабрики, храмов, теплиц совхоза «Ногинский», ряда СНТ.