«Россети Юг» обеспечили безопасное и надежное электроснабжение школ в преддверии нового учебного года

К началу нового учебного года специалисты всех филиалов «Россети Юг» провели ремонт энергооборудования, обеспечивающего электроснабжение общеобразовательных учреждений, позаботились о том, чтобы расположенные вблизи них энергообъекты были безопасны для учащихся.

В частности, энергетики выносят воздушные линии электропередачи (ЛЭП) и трансформаторные подстанции за территорию школ. В ряде учебных заведений неизолированные провода ЛЭП заменены на самонесущий изолированный (СИП) с улучшенными характеристиками. Он обладает повышенной прочностью, а его использование позволяет повысить надёжность и безопасность электроснабжения. Во всех районах проведены осмотры оборудования, обеспечивающего электроэнергией учебные заведения.

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» провели ремонт энергооборудования в 36 общеобразовательных учреждениях в малых населённых пунктах Волгоградской области. Например, в хуторе Кузнецовский Новоаннинского района они перенесли комплектную трансформаторную подстанцию за территорию школы. Для обеспечения надежного электроснабжения двух образовательных учреждений в хуторах Орловский и Дуплятский Новониколаевского района заменили 16 деревянных опор ЛЭП на железобетонные. Всего в ходе подготовки к новому учебному году волгоградские энергетики заменили 133 опоры и почти 5 км неизолированного провода на СИП, провели капитальный ремонт и техническое обслуживание 11 трансформаторных подстанций.

В Ростовской области с территории школ вынесены ЛЭП 10 кВ в населённых пунктах Бараники, Березовка, Белозерный, Юловский Сальского района, Богородицкое Песчанокопскогого района, Вороново Целинского района. Общая протяженность перенесенных линий электропередачи составила два километра.

Энергетики филиала «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» заменили опоры ЛЭП 10 кВ и трансформаторную подстанцию в городе Харабали у школы №3, а у школы №1 перетянули провода на линии электропередачи и обрезали деревья, которые могли стать причиной технологических нарушений. В Камызякском районе провели ревизию щитовых в 46 образовательных учреждениях. Кроме того, энергетики подключили к электросетевой инфраструктуре «Россети Юг» системы наружного освещения трёх школ в Енотаевском районе. Это позволило повысить безопасность детей в посёлках Фёдоровка, Копановка и Ивановка и минимизировать риски получения травм в темное время суток, а также выявлять несанкционированное проникновение посторонних лиц на территорию учебных заведений. В Володарском районе безопасными для детей и взрослых стали 30 пешеходных переходов рядом со школами. В посёлках Володарский, Козлово, Сизый Бугор, Большой Могой, Тумак, Новый Рычан и Маково специалисты «Астраханьэнерго» установили системы освещения.

В День знаний на случай возникновения технологических нарушений обеспечена полная готовность сил и средств. В регионах ответственности компании для выполнения аварийно-восстановительных работ имеются 672 бригады: 3 428 человек и 1 686 единиц спецтехники. Проверены и готовы к применению 335 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 13,9 МВт.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону 8-800-220-0-220.