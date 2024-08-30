Энергетики завершили переустройство ЛЭП для тысячи потребителей в Павлово-Посадском г.о.

В Московской области продолжается реализация мероприятий по технологическому присоединению к электросетям.

Как ранее отметил Вице-губернатор Московской области – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, технологическое подключение к сетям выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Так, специалисты «Мособлэнерго» завершили работы по переустройству воздушной линии для повышения надежности электроснабжения более тысячи потребителей Павлово-Посадского г. о. ЛЭП 6 кВ общей протяженностью более 1,2 км обеспечивает электроснабжение коттеджных поселков «Дубрава», «Зеленый берег — Лайф 2» и ДНП «Грибово».

Электрические сети населенных пунктов несколько лет назад были переданы на баланс компании как бесхозяйные объекты. За годы эксплуатации линии исчерпали свой ресурс, а территория была застроена частными домами и дачными строениями. В рамках технологического присоединения к сетям «Мособлэнерго» энергетики выполнили реконструкцию 1,2 км воздушной линии 6 кВ. На ЛЭП был заменен провод на самонесущий изолированный провод с увеличенным сечением, а также произведен вынос опор с частных земельных участков для удобства дальнейшей эксплуатации. Новая линия полностью примет на себя нагрузку действующих сетей, а также представит возможность для подключения новых потребителей.

«Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Технологическое подключение к сетям компании выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя. Заявки на присоединение к электрическим сетям можно подать онлайн через Портал потребителя moetp.ru.