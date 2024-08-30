Энергетики завершили работы по программе повышения надежности электроснабжения потребителей в г. о. Лыткарино

Министерство энергетики Московской области реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей. Так, в г.о. Лыткарино специалисты «Мособлэнерго» полностью завершили запланированные на 2024 год работы по программе.

В подстанциях в Лыткарине установили три новых силовых трансформатора, на линиях электропередачи заменили 0,4 км кабеля, отремонтировали здания шесть ТП, в которых заменили кровлю, двери, привели в порядок фасады.

Замена трансформаторов в ТП-608, ТП-612 и РТП-26 повысила надежность электроснабжения 26 многоквартирных домов на ул. Коммунистической, Парковой, Октябрьской, школы № 3, двух детских садов и центрального теплового пункта.

«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа. Для сравнения: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом — в 33. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. То есть мы учитываем жалобы жителей и, исходя из этого, формируем программу мероприятий. Все работы проходят под строгим контролем Министерства энергетики и Правительства Московской области», — отметил Евгений Хромушин, Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области.

В Министерстве энергетики Московской области добавили, что работы проводятся в городских округах: Раменском, Пушкинском, Наро-Фоминском, Волоколамском, Ленинском, Одинцовском, Богородском, Орехово-Зуевском, а также в Домодедове, Ступине, Чехове, Истре, Мытищах, Подольске, Красногорске, Щелкове, Электрогорске, Егорьевске, Люберцах, Солнечногорске, Клину, Коломне, Кашире, Воскресенске, Серпухове, Химках, Балашихе, Дзержинском, Дубне, Котельниках, Лыткарине, Павловском Посаде и Электростали. В программу вошел 381 электрообъект строительства, ремонта и реконструкции. Всего запланировано заменить 658 опор и 97 км проводов линий электропередачи, реконструировать и построить 74,4 км ЛЭП 0,4/6/10 кВ и 69 подстанций. На данный момент работы выполнены на 89,2% и их завершение запланировано до начала отопительного сезона.