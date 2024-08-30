На RusCable.Ru опубликован доклад эксперта АЭК о критическом качестве кабельных компаундов

На портале RusCable.Ru в разделе "Статьи" для широкой аудитории ресурса опубликован доклад О.К. Барашкова, который он представил на заседании секции "Кабели для машин, оборудования и приборов Ассоциации "Электрокабель" в мае этого года. Российской кабельной отрасли оказалось по карману потреблять качественные материалы, но как только рецептуростроение перешло в руки российских производителей, началась гонка снижения цен, естественно с падением уровня качества. Закономерность случившегося не вызывает сомнений. В материале автор старается определить причину происходящего. Для этого проводит сравнение российского и европейского рынков, анализирует стандарты и приходит к выводу, как решить проблему качества.

Читайте текстовую версию материала в формате статьи Деградация качества кабельных компаундов. Почему частные попытки решить проблему качества кабельных компаундов бессмысленны или смотрите видеоверсию

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