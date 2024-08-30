Устанавливаются критерии и правила определения системообразующих территориальных сетевых организаций

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, который легализует в России деятельность по добыче криптовалют. Документ был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым. Документ был внесен в Госдуму еще в ноябре 2022 года, в апреле 2024 года в нижнюю палату была внесена его доработанная версия. Требования к деятельности фи...