Устанавливаются критерии и правила определения системообразующих территориальных сетевых организаций

45 минут назад
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Источник:
Министерство энергетики Р...
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Правительством Российской Федерации подписано Постановление «О критериях отнесения территориальных сетевых организаций к системообразующим территориальным сетевым организациям и порядке определения системообразующих территориальных сетевых организаций».

Документ устанавливает требования, которым должна соответствовать сетевая организация для получения статуса системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО). Оценку соответствия указанным требованиям будут проводить уполномоченные исполнительные органы субъектов Российской Федерации, а принимать решения об определении – главы регионов.

Постановление предусматривает порядок определения СТСО, а также конкретизирует процедуру принятия решения.

СТСО будет определяться в каждом субъекте Российской Федерации и являться единым центром ответственности за надёжное электроснабжение в регионе.

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