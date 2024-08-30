В России планируется ввод 15 новых производств РЗМ

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Источник:
ловозерский-гок.рф
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Развитие в Российской Федерации высокотехнологичного направления «Редкие и редкоземельные металлы (РМ и РЗМ)» обсудили участники круглого стола, прошедшего в рамках XI международного форума технологического развития «Технопром-2024».

В мероприятии приняли участие представители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Минприроды России, Госкорпорации «Росатом», производители и потребители РЗМ. Обсуждены вопросы импортонезависимого доступа российской высокотехнологичной промышленности к стратегическим редкоземельным металлам, создания эффективных цепочек, которые включают в себя добычу сырья, производство групповых концентратов, последующее разделение этих концентратов на индивидуальные редкоземельные металлы, создание материалов на основе РЗМ и дальнейшей продукции высоких переделов.

Начальник отдела РМ и РЗМ Минпромторга России Игорь Калабский напомнил, что сырьевая база РЗМ в России составляет 22 млн т, это полностью обеспечивает сырьевой суверенитет страны. «Итогом реализации федерального проекта развития отрасли РМ и РЗМ должен быть ввод в эксплуатацию 15 новых производств», — сообщил Илья Калабский.

Модератором круглого стола выступил директор по инвестициям и развитию ОАО «Соликамский магниевый завод» (ОАО «СМЗ», предприятие Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом»/АО «Росатом Недра») Александр Степанов. В докладе он рассказал о реализации проекта создания комплекса по разделению РЗМ на предприятии.

«Разделительный комплекс СМЗ на 100 процентов обеспечит замещение импорта неодима, празеодима, лантана, церия, концентрата среднетяжелой группы редкоземельных элементов (самарий, гадолиний, европий). Уже собрана первая, опытная ячейка для будущих экстракционных ступеней. Все составляющие – от металла и пластика до запорной арматуры и переключателей – отечественного производства. Также предприятие ведет работы по подготовке следующего передела — полной производственной цепочки для обеспечения промышленности металлическим танталом и высокоёмким порошком конденсаторного класса. Опытный образец металлургического порошка и первый слиток металлического тантала уже получены. Мы завершаем НИОКР и переходим к стадии проектирования производственного комплекса», — выделил Александр Степанов.

Он также поднял проблему необходимости организации отечественного производства экстрагентов, необходимых в процессе извлечения редкоземельных металлов. В первую очередь, это трибутилфосфат, являющийся основой экстракционной системы разделения.

Новый разделительный комплекс СМЗ мощностью до 2,5 тыс т готовой продукции в год обеспечит сырьем добывающее предприятие Горнорудного дивизиона «Росатома» — ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат». В настоящее время здесь добывается и обогащается лопаритовая руда. Для увеличения объемов возможно вовлечь в отработку новые рудные горизонты.

Главный металлург ООО «Полярный литий» (совместное предприятие Горнорудного дивизиона «Росатома» и ГМК «Норильский никель») Александр Летюшов доложил о подготовке к освоению крупнейшего по запасам российского месторождения лития — Колмозерского. В настоящее время завершаются геологоразведочные работы, в 2025 г. планируется утверждение запасов в ГКЗ. В рамках проекта планируется построить горнообогатительный комбинат и химико-металлургический завод с применением технологии прямого получения карбоната и гидроксида лития из концентрата. «Продукция батарейных сортов станет сырьем для создающихся высокотехнологичных производств», — отметил Александр Летюшов.

Генеральный директор АО «Туганский горно-обогатительный комбинат «Ильменит» (предприятие Горнорудного дивизиона «Росатома») Константин Шепталин представил реализованный проект создания предприятия по производству титансодержащих и цирконовых концентратов. Продукция «Ильменита» служит сырьем для производства изделий из губчатого титана, красителей, сварочных электродов, огнеупорных изделий и другой продукции. «В настоящее время идет подготовка к реализации проекта по расширению мощностей предприятия», — сообщил Константин Шепталин.

Директор по развитию ООО «Русатом МеталлТех» Александр Сапегин сообщил о производстве первых 150 комплектов редкоземельных магнитов для нужд ветроэнергетического дивизиона «Росатома». Заведующий кафедрой химии и технологии редких элементов РТУ МИРЭА Александр Дьяченко привлек внимание к необходимости создания производств гражданской продукции с использованием сплавов бериллия. Руководитель проектного офиса Ассоциации РМ и РЗМ Елена Хромова остановилась на инициировании введения мер защиты отечественного производителя (таможенно-тарифное и нетарифное регулирование).

По итогам работы круглого стола подготовлены рекомендации по возможным дополнительным мерам господдержки, которые будут вынесены для рассмотрения на государственном уровне.

Российская Федерация сможет самостоятельно получать широкий спектр редкоземельных металлов, обеспечив свой сырьевой суверенитет. Производство церия, лантана, неодима, празеодима и концентрата среднетяжелой группы редкоземельных элементов (самарий, гадолиний, европий) будет организовано на ОАО «Соликамский магниевый завод» (ОАО «СМЗ», предприятие Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом»). В настоящий момент СМЗ выпускает 100 процентов групповых концентратов (соединений редкоземельных элементов), ниобия и тантала, 75 процентов магния и 4 процента титана в России. Сырьем для производства редкоземельных элементов является лопаритовый концентрат, который добывает и обогащает другое предприятие Горнорудного дивизиона — ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат» (ООО «Ловозерский ГОК»).

Горнорудный дивизион «Росатома» (АО «Росатом Недра») не только крупнейший производитель урана в России, но и консолидирует цепочку от добычи до производства РЗМ, а его ключевой задачей является развитие разделительного производства на ОАО «СМЗ» с целью увеличения мощностей производства и обеспечения сырьевой независимости страны. АО «Росатом Недра» реализует проекты в рамках соглашения Росатома с Правительством РФ по направлению «Редкие и редкоземельные металлы» в составе Дорожной карты развития высокотехнологичной области «Технологии новых материалов и веществ».

В контур Горнорудного дивизиона входят также АО «Далур» и АО «Туганский ГОК «Ильменит», которые производят скандий и титан-циркониевые концентраты. Увеличив плановые мощности производства на действующих предприятиях, Горнорудный дивизион «Росатома» сможет обеспечивать 100 % отечественного производства тантала, ниобия, циркония, неодима, празеодима, лантана, церия, скандия и около 60 процентов потребностей страны в титансодержащих концентратах.

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