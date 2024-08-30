«Росэлектроника» выводит на рынок новые стандарты частоты и времени

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех выводит на рынок цезиевые эталонные источники частоты и времени. Оборудование предназначено для высокоточной синхронизации цифровых сетей связи. Оно не имеет отечественных аналогов и способно заместить аппаратуру иностранных производителей.

Цезиевые первичные эталонные источники частоты и времени применяются в качестве аппаратуры синхронизации первого уровня иерархии. Устройство с максимальной точностью генерирует высокостабильные сигналы. Относительно этих эталонных сигналов выполняется настройка и поверка телекоммуникационного оборудования. Прибор предназначен для синхронизации аппаратуры связи в мобильных сетях, центрах обработки данных, метрологических и космических системах.

В устройстве применяется атомно-лучевая трубка, где в качестве рабочего вещества используется цезий. Прибор устанавливается в телекоммуникационных шкафах стандартной конструкции и способен прослужить не менее 10 лет.

Цезиевый первичный эталонный источник частоты разработан специалистами НПП «Исток» им. Шокина. Устройство прошло все необходимые испытания, сертифицировано как первичный эталонный источник и внесено в Государственный реестр средств измерений.