«Росэлектроника» выводит на рынок новые стандарты частоты и времени

9 часов назад
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Источник:
Росэлектроника
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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех выводит на рынок цезиевые эталонные источники частоты и времени. Оборудование предназначено для высокоточной синхронизации цифровых сетей связи. Оно не имеет отечественных аналогов и способно заместить аппаратуру иностранных производителей.

Цезиевые первичные эталонные источники частоты и времени применяются в качестве аппаратуры синхронизации первого уровня иерархии. Устройство с максимальной точностью генерирует высокостабильные сигналы. Относительно этих эталонных сигналов выполняется настройка и поверка телекоммуникационного оборудования. Прибор предназначен для синхронизации аппаратуры связи в мобильных сетях, центрах обработки данных, метрологических и космических системах.

В устройстве применяется атомно-лучевая трубка, где в качестве рабочего вещества используется цезий. Прибор устанавливается в телекоммуникационных шкафах стандартной конструкции и способен прослужить не менее 10 лет. 

Цезиевый первичный эталонный источник частоты разработан специалистами НПП «Исток» им. Шокина. Устройство прошло все необходимые испытания, сертифицировано как первичный эталонный источник и внесено в Государственный реестр средств измерений.

«Отечественные операторы связи для синхронизации сетевого оборудования ранее применяли зарубежные цезивые эталонные источники частоты. Срок службы таких приборов ограничен, а на российском рынке аналогичные решения отсутствовали. Специалисты «Истока» на основе имеющегося опыта разработки стандартов частоты для аппаратуры связи специального назначения создали прибор для гражданских заказчиков. Производство устройств не зависит от поставок импортных комплектующих, поскольку все основные узлы изделия создаются непосредственно на предприятии», – рассказал директор по цифровой трансформации НПП «Исток» им. Шокина Виталий Александров.

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