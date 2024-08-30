«Россети Кубань» установили 2 600 птицезащитных устройств на высоковольтных ЛЭП

6 часов назад
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Источник:
Россети Кубань
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Специалисты «Россети Кубань» с начала 2024 года установили более 2,6 тыс. птицезащитных устройств (ПЗУ) на воздушных линиях электропередачи (ЛЭП) в Краснодарском крае и Республике Адыгея, что составляет 98 % годового объема. Мероприятия направлены на сохранение популяции пернатых и повышение надежности электроснабжения потребителей.

Особое внимание уделяется размещению ПЗУ на энергообъектах, расположенных в курортной зоне Черноморского побережья и Приазовья, где линии электропередачи нередко привлекают пернатых. Больше всего птицезащитных устройств установлено на ЛЭП в зоне обслуживания Ленинградского, Сочинского, Тимашевского филиалов «Россети Кубань».

Специальные устройства смонтированы над гирляндами изоляторов и препятствуют посадке и гнездованию пернатых на траверсах ЛЭП. Это обеспечивает не только сохранение популяций птиц, но и защищает оборудование от замыканий, предотвращает возможные технологические нарушения в работе электросетевого комплекса.

Элементы комплекта ПЗУ изготовлены из отечественных полимерных диэлектрических материалов, которые устойчивы к осадкам, порывам ветра, колебанию температур и воздействию ультрафиолета. Они отличаются прочностью и долговечностью, по сроку службы сопоставимы с изоляторами воздушных линий электропередачи.

Напомним, в 2023 году специалисты «Россети Кубань» установили порядка двух тысяч ПЗУ на территории Кубани и Адыгеи. Компания применяет наиболее эффективные устройства для защиты птиц, что подтверждают орнитологи. Энергетики монтируют ПЗУ изолирующего, антиприсадочного, барьерного, насестного, и гнездообразующего типов. Все устанавливаемое оборудование соответствует ГОСТ.

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