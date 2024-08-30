«Саратовские РС» повысили надежность электроснабжения 7 сел Ершовского района

Проекты по строительству двух энергоблоков суммарной установленной мощностью 460 МВт на Харанорской ГРЭС в Забайкальском крае были отобраны Системным оператором ЕЭС России для поставки мощности на оптовый рынок с 1 июля 2029 года. Каждый энергоблок мощностью 230 МВт будет включать в себя паросиловые установки, основным топливом для которых будет уголь. Основное оборудование, предполагаемое к по...