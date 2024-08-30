«Саратовские РС» повысили надежность электроснабжения 7 сел Ершовского района
Специалисты саратовского филиала ПАО «Россети Волга» отремонтировали подстанцию (ПС) 35 кВ «Васильевка».
Энергетики выполнили капитальный ремонт 2 отделителей и 2 короткозамыкателей 35 кВ. Текущие ремонтные работы проведены на силовом трансформаторе Т-2, трансформаторах собственных нужд ТСН-1 и ТСН-2. В целях защиты от низовых пожаров осуществлена опашка территории подстанции.
Электроэнергия с подстанции поступает потребителям сел Александрия, Васильевка, Еремеевка, Краснянка, Перекопное, Черная Падина и Черный Плес. В населенных пунктах проживают порядка 1,7 тыс. человек, работают участковая больница, фельдшерско-акушерские пункты, школа, сельскохозяйственные предприятия.
Ремонт ПС 35 кВ «Васильевка» проведен в рамках реализации годового плана по техническому обслуживанию и ремонтам электросетевого комплекса «Россети Волга», определяющего подготовку к предстоящему отопительному сезону.
Ремонтные работы повысили надежность эксплуатации подстанции, безопасность обслуживающего персонала и создали условия для бесперебойного электроснабжения потребителей в отопительный сезон 2024/2025 годов.