Назначены новые руководители ОДУ Центра

Генеральным директором Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Центра» назначен Владимир Литвинов, ранее работавший заместителем генерального директора. Сергей Сюткин, возглавлявший ОДУ Центра с 1997 года, ушел на заслуженный отдых.

На должность заместителя генерального директора назначен Федор Шилков, ранее работавший директором по управлению режимами – главным диспетчером ОДУ Центра.

Директором по управлению режимами – главным диспетчером назначен Сергей Мартыненков, руководивший Оперативно-диспетчерской службой ОДУ Центра.

Владимир Валерьевич Литвинов родился 1 июня 1970 года в городе Инта Коми АССР. В 1994 году окончил Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет, получив квалификацию «инженер-электрик» по специальности «Системы управления ракетно-космическими объектами и комплексами летательных аппаратов».

В большой энергетике начал свою карьеру в ОАО «Орелэнерго», где с 1997 по 2002 год прошел все ступени оперативно-диспетчерского управления – от инженера диспетчерской службы Орловских электрических сетей до заместителя главного инженера – начальника регионального диспетчерского управления.

В 2003 году возглавил вновь созданный Филиал ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Орловской области». Руководил процессом создания филиала, разработкой и внедрением нормативно-технической базы новой структуры оперативно-диспетчерского управления.

В 2005 году назначен директором Филиала ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Рязанской области». Под его руководством в кратчайшие сроки был реализован проект создания современного диспетчерского центра и осуществлен перевод оперативно-диспетчерского управления в новое здание, отвечающее требованиям технической политики и безопасности Системного оператора, повышена эффективность работы филиала.

В 2008 году назначен на должность заместителя генерального директора Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра. Под руководством Владимира Литвинова завершилось формирование системы взаимодействия между ОДУ Центра и региональными диспетчерскими управлениями его операционной зоны, усовершенствованы процедуры формирования планов развития, организации эффективного взаимодействия с субъектами электроэнергетики и органами власти.

За трудовые заслуги Владимир Валерьевич Литвинов неоднократно отмечался отраслевыми и корпоративными наградами, удостоен почетных званий «Почетный энергетик», «Заслуженный энергетик СНГ», «Заслуженный работник Системного оператора Единой энергетической системы».

Федор Валерьевич Шилков родился 8 января 1981 года в городе Алма-Ата (Казахстан). В 2003 году окончил Уральский государственный технический университет – УПИ, получив квалификацию инженера по специальности «Электроэнергетические системы и сети».

В 2002 году начал работать техником в Службе релейной защиты и автоматики ОДУ Урала. С 2003 по 2009 год прошел трудовой путь от специалиста до начальника Оперативно-диспетчерской службы ОДУ Урала. В 2015 году был включен в состав стратегического кадрового резерва Системного оператора.

С 2017 года Федор Шилков работал в должности заместителя главного диспетчера Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра. В 2018 году назначен директором по управлению режимами – главным диспетчером ОДУ Центра.

За время работы в оперативно-диспетчерском управлении Федор Шилков многократно повышал квалификацию. За трудовые заслуги отмечен отраслевыми и корпоративными наградами, удостоен почетного звания «Заслуженный энергетик СНГ».

Сергей Владимирович Мартыненков родился 12 октября 1984 года в Курской области.

В 2007 году окончил Юго-Западный технический университет по специальностям «Электроснабжение» и «Экономика и управление промышленными предприятиями».

Трудовой путь начал в Системном операторе в филиале АО «СО ЕЭС» Курское РДУ, работая специалистом Службы энергетических режимов балансов и развития, Службы электрических режимов, диспетчером Оперативно-диспетчерской службы.

В 2011 году переведен на должность диспетчера Оперативно-диспетчерской службы АО «СО ЕЭС», впоследствии работал старшим диспетчером ОДС, заместителем начальника Службы оперативного планирования режимов АО «СО ЕЭС». В 2022 году возглавил Оперативно-диспетчерскую службу ОДУ Центра.

Труд Сергея Мартыненкова отмечен рядом корпоративных наград.