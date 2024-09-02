В Новосибирской области проведут реконструкцию автомобильной дороги

В Новосибирском районе выполнят работы по реконструкции автомобильной дороги Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий на участке км 12 - км 24, сообщает RosTender.info.

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» принимает заявки на участие в тендере до 13 сентября. Начальная цена контракта составляет 536 млн рублей.

Реконструкция участка автодороги позволит повысить уровень удобства для проезда транспортных средств, снизить себестоимость доставки грузов, потери времени пассажирами в пути, улучшить экологическую обстановку, ускорить оборачиваемость материальных ресурсов хозяйствующих субъектов. В рамках реконструкции проведут подготовительные и земляные работы, устройство дорожной одежды и обустройство дороги. Ремонт пройдет в несколько этапов. Дата окончания исполнения всех работ 26 октября 2027 года.