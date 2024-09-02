В Пермском крае при поддержке компании «Россети Урал» открылся образовательный кластер федерального проекта «Профессионалитет» по направлению ТЭК

В городе Чайковский состоялось торжественное открытие образовательно-производственного кластера топливно-энергетического комплекса Пермского края.

Кластер создан в рамках федерального проекта «Профессионалитет» на базе ГБПОУ «Чайковский техникум промышленных технологий и управления». В образовательную сеть также войдут 12 техникумов и колледжей в Перми, Соликамске, Лысьве, Кудымкаре, Краснокамске и других городах региона.

Ключевым предприятием-партнером, поддержавшим проект, стала компания «Россети Урал». Подразделения компании «Россети Урал» в Пермском крае станут опорными работодателями для развития кластера.

В мероприятии приняли участие директор филиала ПАО «Россети Урал» - «Пермэнерго» Вячеслав Костецкий, директор по персоналу «Россети Урал» Ирина Бусова, заместитель министра образования и науки Пермского края Светлана Долгополова, глава Чайковского городского округа Алексей Агафонов, директор филиала ОАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» Алексей Бяков, директор Чайковского техникума промышленных технологий и управления Надежда Тюкалова, руководители предприятий-партнеров кластера.

«Компания «Россети Урал» заинтересована в реализации этого проекта, - отметил в приветственном слове директор «Пермэнерго» Вячеслав Костецкий. – Мы очень надеемся, что студенты техникума, пройдя обучение по программе «Профессионалитета», придут работать на наше предприятие».

В ходе подготовки к созданию кластера благодаря федеральному гранту в размере 100 миллионов рублей, а также с использованием средств отраслевых работодателей, была проведена модернизация материально-технической базы Чайковского техникума промышленных технологий и управления. Все производственные зоны оснащены современным оборудованием в соответствии с требованиями работодателей-участников кластера, обновлены мастерские и кабинеты.

В рамках проекта «Профессионалитет» студентам на выбор предлагается пять образовательных программ, в том числе две программы – «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» и «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» - по целевому запросу компании «Россети Урал».

Первый набор студентов на обучение по проекту «Профессионалитет» прошел успешно. К учебе по направлению ТЭК приступят 650 человек. Создание нового кластера даст возможность подготовки специалистов в такой важной сфере, как топливно-энергетический комплекс.

Планируется, что в рамках развития кластера работодатель совместно с учебным заведением будет усовершенствовать образовательные программы, уделяя особое внимание практической составляющей обучения. Студенты смогут проходить оплачиваемую практику в производственных отделениях «Россети Урал», а после окончания – получить гарантированное трудоустройство.

Как отмечает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, программа «Профессионалитет» – новая ступень в развитии среднего профессионального образования в регионе.

«Радует, что наши предприятия взаимодействуют с вузами и учреждениями среднего профессионального образования, помогают им развиваться. Кроме этого, благодаря тесному сотрудничеству потенциальных работодателей и образовательных организаций порядка 95% выпускников трудоустраиваются по специальности. Это значит, что они остаются в родном регионе, и у них гарантированно есть место работы», – подчеркнул глава Прикамья.

Федеральный проект «Профессионалитет» реализуется по решению Президента Российской Федерации Владимира Путина и нацелен на создание в системе среднего профессионального образования принципиально новой модели подготовки квалифицированных кадров в соответствии с актуальными потребностями региональной экономики.