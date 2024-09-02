«Бамстроймеханизация» расширила участок БАМа Новый мир – Амурский

В Хабаровском крае открылось движение по второму пути на перегоне Новый Мир – Амурский. Модернизацию участка на подходе к портам Ванинского узла выполнила «Бамстроймеханизация» (входит в Дивизион «Железные дороги» Нацпроектстроя ).

На перегоне построили двухпутную вставку протяженностью 5,2 километра. Для этого механизаторы переработали более 270 тысяч кубометров грунта, смонтировали водопропускную трубу.

Также на участке модернизировали системы СЦБ, связи и энергоснабжения, проложили свыше 115 километров различных кабелей, под высоковольтные линии установили 170 опор.

Модернизированный перегон Новый Мир – Амурский расположен на линии Комсомольск-на-Амуре – Ванино, где компании Нацпроектстроя возводят в совокупности более 360 км вторы путей. В результате пропускная способность линии к Тихоокеанским портам вырастет с 33 до 58 пар поездов в сутки.

Работы – часть второго этапа развития Восточного полигона железных дорог.