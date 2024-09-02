«Россети Московский регион» повышают надежность и качество электроснабжения потребителей Одинцовского городского округа

Филиал компании «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» в на территории Одинцовского городского округа в ходе подготовки электросетевого комплекса к предстоящему осенне-зимнему периоду 2024-2025 гг. продолжает комплекс технических мероприятий по обновлению оборудования распределительной сети (0,4; 6-10 кВ).

Специалисты Успенского РЭС западного филиала выполнили капитальный ремонт 14 трансформаторных подстанций в населенных пунктах: д. Подушкино, п. Назарьево, с. Аксиньино, п. Николина Гора, д. Горышкино, д. Матвейково, с. Уборы-Дубцы, с.Таганьково-5, д. Маслово. Энергетики заменили 8 опор в д. Раздоры, д. Жуковка, п. Спутник, д. Дубцы, с. Пионерская. От древесно-кустарниковой растительности расчищено порядка 0,9 га просеки вдоль ЛЭП.

Своевременно и в полном объеме выполненный комплекс мероприятий позволит обеспечить бесперебойное функционирование электросетевого комплекса, качественное и надёжное электроснабжение потребителей Одинцовского городского округа. Работы по обновлению оборудования в распределительных сетях округа продолжаются.