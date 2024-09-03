Югорские энергетики повысили надежность электроснабжения нефтеперерабатывающего завода

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной подстанции «Мортка» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Питающий центр обеспечивает электроэнергией нефтеперерабатывающий завод компании «Сибнефтепродукт» в Кондинском районе. На повышение надежности электроснабжения производственных объектов энергокомпания направила более 7,5 млн рублей.

На подстанции 110 кВ «Мортка» энергетики выполнили ремонт двух силовых трансформаторов общей мощностью 12,6 МВА и двух высоковольтных выключателей. На коммутационных аппаратах специалисты произвели замену фарфоровых изоляторов на современные полимерные. Новое оборудование устойчиво к суровым климатическим условиям региона, а расчетный срок его службы составляет не менее 30 лет. Непрерывная подача электричества потребителям во время работ осуществлялась от резервных источников питания.

Ремонт высоковольтной подстанции «Мортка» проведен в рамках производственной программы «Россети Тюмень», главной целью которой является подготовка электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО к отопительному сезону. Своевременно выполненные технические мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения крупного предприятия по переработке нефти.