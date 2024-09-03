«Россети Московский регион» обеспечили мощностью предприятие на востоке Подмосковья

Специалисты «Россети Московский регион» обеспечили мощностью в размере 150 кВт НП по благоустройству земельных участков «Солнечный дом» в селе Ивановском городского округа Черноголовка.

С этой целью энергетики построили трансформаторную подстанцию 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА, установив в ее распределительном устройстве 0,4 кВ два низковольтных автомата. Также была возведена воздушная линия 6 кВ, обеспеченная линейным разъединителем с предохранителями ПРВТ-6, и смонтированы два участка воздушной линии 0,4 кВ.

Комплекс строительно-монтажных работ выполнен в установленные сроки, что позволило предприятию оперативно приступить к развитию бизнеса.