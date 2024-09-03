«Россети Московский регион» обеспечили мощностью предприятие на востоке Подмосковья
03 сент. 2024, 14:00:04
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Специалисты «Россети Московский регион» обеспечили мощностью в размере 150 кВт НП по благоустройству земельных участков «Солнечный дом» в селе Ивановском городского округа Черноголовка.
С этой целью энергетики построили трансформаторную подстанцию 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА, установив в ее распределительном устройстве 0,4 кВ два низковольтных автомата. Также была возведена воздушная линия 6 кВ, обеспеченная линейным разъединителем с предохранителями ПРВТ-6, и смонтированы два участка воздушной линии 0,4 кВ.
Комплекс строительно-монтажных работ выполнен в установленные сроки, что позволило предприятию оперативно приступить к развитию бизнеса.
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«Силовые машины» изготовили и провели испытания девятого рабочего колеса для Воткинской ГЭС
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«Россети Московский регион» повышают надежность и качество электроснабжения потребителей Одинцовского городского округа
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В Пермском крае при поддержке компании «Россети Урал» открылся образовательный кластер федерального проекта «Профессионалитет» по направлению ТЭК
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В Подмосковье продолжает развиваться сеть электрозарядных станций
02 сент. 2024, 15:45:00
В Московской области большое внимание уделяется развитию электрозарядной инфраструктуры. Энергетики устанавливают новые электрозарядные станции (ЭЗС) в разных муниципалитетах региона. Как отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, всего в регионе сегодня работает 484 электрозарядные станции, из них 202 ЭЗС &mdas...
«Россети» модернизируют крупный центр электроснабжения на востоке Подмосковья
02 сент. 2024, 14:59:44
Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Центра приступили к ремонту разъединителей на магистральной подстанции 220 кВ «Стачка», питающей потребителей Орехово-Зуевского городского округа Московской области. Выполнение этих мероприятий обеспечит надежность работы энергообъекта в предстоящий осенне-зимний период. Разъединители входят в состав основного коммутационного...
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