«Россети Московский регион» повышают надежность электроснабжения г.о. Красногорск

Специалисты филиала «Россети Московский регион» - «Северные электрические сети» в районе поселка санатория Мцыри на территории городского округа Красногорск завершили ремонт 50-метрового участка кабельной линии 10 кВ. Общая протяженность данной кабельной линии составляет 8,5 км.

Работы, выполненные в рамках ремонтной программы, обеспечат качественное и надежное электроснабжение более 5 тысяч потребителей городского округа Красногорск, в частности, ЖК «Митино О2» и коттеджного поселка «Сабурово Парк».

К началу осенне-зимнего периода 2024-2025 г.г. на территории городского округа Красногорск специалисты филиала «Северные электрические сети» планируют отремонтировать 12 трансформаторных подстанций, 2,2 км воздушных линий напряжением 0,4-10 кВ и 8 км кабельных линий.