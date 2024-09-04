Разработка ученых ЛЭТИ позволит создавать поисковых и спасательных дронов, оснащенных компьютерным зрением

04 сент. 2024, 17:40:21
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Время чтения ≈ 7 минут
Источник:
СПбГЭТУ ЛЭТИ
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Сейчас ученые ведут разработку программного обеспечения, которое позволит дронам при помощи видеокамеры автоматически определять заданный объект (например, потерявшегося в лесу человека) с минимальным риском совершить ошибку в любых погодных условиях.

Сегодня беспилотные летательные аппараты выполняют огромное количество задач в самых разных сферах жизни – от доставки заказов и полива сельхозкультур до разведки местности и диагностики высотных строений.

В частности, дроны демонстрируют высокую эффективность в спасательных и поисковых работах в дикой местности на больших пространствах: несколько беспилотников могут сравнительно быстро изучить территорию и при помощи камер быстро передать необходимую информацию оператору. Однако когда речь идет о поиске небольших объектов, например, отдельных людей, требуется проанализировать большое количество видеозаписей – этот процесс требует много сил и времени  операторов. 

«Наша разработка направлена на повышение автоматизации поисковых и спасательных операций в любых погодных условиях. Основная направленность не столько на создание дрона, сколько на создание чипа с базовой прошивкой по определению на видео различных объектов. И для каждой конкретной задачи будет возможность добавить дополнительные критерии поиска. Например, если задача - найти пропавшего в заснеженной территории человека в красной куртке, то к базовой прошивке, обученной искать человека, добавится критерий красного цвета, что позволит сузить вариации поиска и уточнить критерии».

Руководитель проекта, студент 3 курса Института инновационного проектирования и технологического предпринимательства СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Александр Паутин

В рамках проекта ученые уже смоделировали летную базу испытательного беспилотника и подобрали его внутренние компоненты. На этой основе при помощи технологий 3D-печати был собран первый прототип для отработки технологий машинного зрения. 

Пока по летным характеристикам он уступает беспилотникам крупных производителей. Поэтому одна из важнейших задач проекта – создание программного обеспечения, которое можно встроить в любой дрон по запросам заказчика. В ближайший год оно будет доработано и позволит определять заданный объект с высоты полета беспилотника

«В будущем такой дрон с машинным зрением сможет выполнять функции в различных сферах, то есть это не только поисковые и спасательные операции, но и, например, сканирование линий электропередач на разрыв, мониторинг и охрана выделенной территории и прочее. А в перспективе предполагается развитие автоматической системы управления роем подобных беспилотников», – отмечает Александр Паутин.

Проект поддержан грантом конкурса «Студенческий стартап» от Фонда содействия инновациям (V очередь), который реализуется в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Размер гранта составляет 1 млн рублей. Заявки на конкурс «Студенческий стартап» можно подготовить в ходе участия в акселерационной программе «Стартапы LETI», которая стартует уже 17 сентября 2024.

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