В Северной Осетии открыто рабочее движение по расширенному до 4 полос 8-километровому участку Транскама

Речь идет об участке Карджин – Ардон (км 0 — км 8). В этом году в эксплуатацию введут первый километр участка, остальные семь – до конца 2025 года.

За два строительных сезона – работы начали весной 2023-го – дорожники по заказу подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Кавказ» устроили отвечающее современным стандартам дорожное покрытие с четырехполосным движением. В ходе работ укрепили и расширили земляное полотно, устроили основание и трехслойный асфальтобетон. Между его слоями уложили геосетку для создания армирующей прослойки, способной предупредить деформации покрытия. По такому же принципу отремонтировали съезды и примыкания.

Более 700 м наружного освещения заменили на новое, установив оцинкованные опоры с энергосберегающими светильниками по обеим сторонам проезжей части. Для безопасности пешеходов устроили две автобусные остановки и уложили свыше 500 кв.м тротуаров с перильным ограждением. В целях защиты дороги от размыва, а также укрепления насыпи рядом с озером Бекан построили двухметровую железобетонную подпорную стену длиной 460 м. Отвод воды с проезжей части обеспечили путем устройства поперечных уклонов покрытия и водоотводных лотков. С этой же целью заменили три водопропускные трубы.

Впереди – инженерное обустройство: установка сплошного осевого барьерного ограждения и 3 км краевого. Кроме того, дорожникам предстоит смонтировать новые дорожные знаки, направляющие устройства и нанести термопластиковую разметку.

*** Автомобильная дорога федерального значения А-164 «Транскам» берет начало в Республике Северная Осетия – Алания от Карджина и ведет по Алагирскому ущелью вдоль рек Ардон, Нардон и Закка. Пролегая горным серпантином через десяток населенных пунктов, пересекает границу России и Южной Осетии в районе села Нижний Зарамаг, затем проходит через Рокский тоннель, поселок Дзау, столицу Южной Осетии – город Цхинвал и заканчивается на границе Южной Осетии и Грузии.