В первом полугодии в экономику Красноярского края привлечено более 436 млрд рублей инвестиций

В министерстве экономики и регионального развития Красноярского края подвели предварительные итоги развития реальных секторов экономики края на основе статистических данных за январь-июнь 2024 года. Объем инвестиций в крае составил более 436,66 млрд рублей, или 6,8% прироста по отношению к аналогичному периоду 2023 года. По итогам 2024 года ожидается преодоление психологической отметки в 1 трлн рублей.

Наибольшее увеличение инвестиционной активности организаций (без субъектов малого предпринимательства) наблюдалось в сфере добычи нефти – в 2,5 раза.

Кроме того, существенное увеличение объема инвестиций в основной капитал наблюдалось в обеспечении электрической энергией, газом, паром, кондиционированию воздуха в сфере передачи электроэнергии и технологического присоединения к распределительным электросетям, а также в строительстве и добыче металлических руд.