РТК-ЦОД и КРДВ договорились о сотрудничестве по строительству дата-центра в Хабаровском крае

Сервис-провайдер ИТ полного цикла «РТК-ЦОД» подписал соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) о сотрудничестве по реализации проекта строительства нового центра обработки данных на площадке «Ракитное» территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск». Подписание состоялось 4 сентября на полях IX Восточного экономического форума.

Стороны соглашения представляли генеральный директор ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, вице-президент ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов, директор по развитию ЦОД «РТК-ЦОД» Константин Степанов и заместитель генерального директора КРДВ по сопровождению инвестиционных проектов Сергей Скалий.

Проект дата-центра включает в себя 4 машзала общей емкостью 440 стойко-мест и подведенной мощностью 4 МВт. Проектирование объекта начнется в 2025, а ввод в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2027. ЦОД будет соответствовать уровню защищенности TIER III, который обеспечивает бесперебойную работу всех жизненно важных систем инженерной инфраструктуры. Объем инвестиций в проект в рамках соглашения составляет более 1,3 млрд рублей.

«Площадка на Дальнем Востоке — один из главных стратегических объектов для нас. Это первый большой проект в регионе, который обеспечит местный бизнес и органы власти надежной инфраструктурой. Мы рады, что дата-центр будет построен совместно с КРДВ и видим в нем большой потенциал. Для нас это новый опыт, и мы надеемся применить его в будущих проектах», — отметил Константин Степанов, директор по развитию ЦОД «РТК-ЦОД».