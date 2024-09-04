РТК-ЦОД и КРДВ договорились о сотрудничестве по строительству дата-центра в Хабаровском крае

04 сент. 2024, 14:45:15
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Источник:
Минвостокразвития
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Сервис-провайдер ИТ полного цикла «РТК-ЦОД» подписал соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) о сотрудничестве по реализации проекта строительства нового центра обработки данных на площадке «Ракитное» территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск». Подписание состоялось 4 сентября на полях IX Восточного экономического форума.

Стороны соглашения представляли генеральный директор ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, вице-президент ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов, директор по развитию ЦОД «РТК-ЦОД» Константин Степанов и заместитель генерального директора КРДВ по сопровождению инвестиционных проектов Сергей Скалий.

Проект дата-центра включает в себя 4 машзала общей емкостью 440 стойко-мест и подведенной мощностью 4 МВт. Проектирование объекта начнется в 2025, а ввод в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2027. ЦОД будет соответствовать уровню защищенности TIER III, который обеспечивает бесперебойную работу всех жизненно важных систем инженерной инфраструктуры. Объем инвестиций в проект в рамках соглашения составляет более 1,3 млрд рублей.

«Площадка на Дальнем Востоке — один из главных стратегических объектов для нас. Это первый большой проект в регионе, который обеспечит местный бизнес и органы власти надежной инфраструктурой. Мы рады, что дата-центр будет построен совместно с КРДВ и видим в нем большой потенциал. Для нас это новый опыт, и мы надеемся применить его в будущих проектах», — отметил Константин Степанов, директор по развитию ЦОД «РТК-ЦОД».

«Развитие инфраструктуры, в том числе систем связи является одним из приоритетов глобальной задачи поставленной Президентом Российской Федерации по опережающему развитию Дальнего Востока. Строительство нового ЦОДа позволит повысить качество услуг по обработке данных не только в Хабаровском крае, но и в других регионах Дальнего Востока. Реализация проекта с применением преференциального режима ТОР позволит инвестору пользоваться широким набором инструментов поддержки, в том числе правом на получение земельного участка без торгов и значительными налоговыми льготами и административной поддержкой», — рассказал Сергей Скалий, заместитель генерального директора КРДВ по сопровождению инвестиционных проектов.

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