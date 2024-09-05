Минэнерго: «Реализация ресурсной ренты важна не только для ТЭК, но и для экономики страны в целом»

Газовый сектор остаётся одним из приоритетных направлений деятельности Минэнерго, как по причине использования этого топлива в электроэнергетике, так и из-за значения программы социальной газификации. Об этом Павел Сорокин сообщил на панельной сессии «Газификация Дальнего Востока: стабильности или прорыв?», прошедшей в рамках Восточного экономического форума.

В Минэнерго напомнили, что в стране действует программа социальной газификации, позволяющая гражданам без привлечения собственных средств провести газопроводы до границ земельных участков, на которых располагаются их домовладения.

Кроме того, в ней участвуют социальные объекты — образовательные и медицинские учреждения, а с 2024 года программа также распространилась на территории садоводства, расположенные в границах газифицированных населённых пунктов.

«Также существует система поддержки льготных категорий граждан, которые могут претендовать на субсидию на покупку газового оборудования как на региональном, так и на федеральном уровне», - напомнили в Минэнерго, добавив, что поручение Президента выполняется в полном объёме.

При этом потенциал использования природного газа для нужд внутренних потребителей может быть увеличен за счет регионов пролегания «Силы Сибири-2», а также газопровода-перемычки между магистральным газопроводом «Сила Сибири» и системой «Сахалин-Хабаровск-Владивосток».

«Нельзя также забывать и об экономической эффективности использования газа, поэтому важно сохранять баланс между интересами производителей и потребителей», - подчеркнул первый замминистра.

В Минэнерго также отметили значение экспорта газа, уточнив, что он позволяет реализовывать потенциал ресурсной ренты, а это, в свою очередь, необходимо не только ТЭК, но и экономике страны в целом.