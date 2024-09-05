Комплекс по глубокой переработке древесины и морской логистический терминал построят в Сахалинской области

час назад
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Источник:
Минвостокразвития
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На IX Восточном экономическом форуме состоялось подписание соглашения между Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и компанией «Шоуненг управление инвестициями». В рамках проекта инвестор планирует построить предприятие по глубокой переработке древесины и многофункциональный морской логистический терминал. Свои подписи под документом поставили заместитель генерального директора КРДВ Кирилл Каменев, председатель совета директоров компании «Шоуненг управление инвестициями» Юй Чжихай.

«Мы расширяем количество проектов в Сахалинской области. В Тымовском районе будет построен лесоперерабатывающий комплекс по глубокой переработке древесины – здесь будет установлена современная технологическая линия, которая позволит производить паркетную доску, шпон, домокомплекты, фанеру и многое другое. Эта продукция востребована не только на внутреннем рынке, но и обладает существенным экспортным потенциалом. Кроме того, планируется создать многофункциональный логистический комплекс в морском порту Александровск-Сахалинский который станет важным логистическим узлом, для экспорта продукции Сахалинской области», - рассказал председатель совета директоров компании «Шоуненг управление инвестициями» Юй Чжихай.

По соглашению с КРДВ инвестор вложит в новые проекты 200 млн рублей в строительство лесоперерабатывающего комплекса, и около 60 млрд рублей – в морской многофункциональный комплекс. На новых предприятиях будет создано 716 новых рабочих мест. КРДВ окажет содействие инвестору в подборе и применении мер поддержки для реализации проектов. Так, в рамках преференциального режима территория опережающего развития (ТОР) инвестор может в упрощённом порядке получить земельный участок под проект, а также воспользоваться существенными налоговыми льготами.

«Мы окажем инвестору всестороннюю поддержку для наиболее эффективного применения налоговых льгот и административных преференций, что позволит запустить важное для региона производство в запланированные сроки. Ранее КРДВ провела работу по расширению границ ТОР «Сахалин» под создание проекта инвестора в угольной промышленности и для завода по переработке древесины. Планируется обеспечить соответствующую поддержку и для строительства нового логистического терминала в морском порту», – подчеркнул заместитель генерального директора КРДВ Кирилл Каменев.

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