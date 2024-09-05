«Россети Московский регион» повысили надежность электроснабжения более 20 тысяч жителей г.о. Красногорск

С начала 2024 года Усть-Лабинский филиал компании «Россети Кубань» в рамках программы консолидации принял на баланс 13 трансформаторных подстанций и 7,2 км линий электропередачи. Энергообъекты расположены в пригороде Кореновска, а также в Выселковском, Тбилисском и Усть-Лабинском районах Краснодарского края. Договоры аренды с владельцами заключены в связи с отсутствием у них возможн...