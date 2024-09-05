«Россети Московский регион» повысили надежность электроснабжения более 20 тысяч жителей г.о. Красногорск
час назад
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Специалисты филиала «Россети Московский регион» - «Северные электрические сети» в районе д. Ангелово оперативно и качественно отремонтировали участок кабельной линии 10 кВ, обеспечивающей надежное электроснабжение более 20 тысяч жителей городского округа Красногорск.
До наступления периода максимума нагрузок на территории городского округа Красногорск Северные электрические сети планируют отремонтировать 12 трансформаторных подстанций, 2,2 км воздушных линий напряжением 0,4-10 кВ и 8 км кабельных линий.
Комплекс технических мероприятий проводится с целью повышения надежности электроснабжения потребителей и качественной подготовки электросетевого комплекса округа к предстоящему осенне-зимнему периоду 2024-2025 гг.
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