«Россети Сибирь» расширяет сеть зарядных станций в Кузбассе при федеральной поддержке

Правительство Кузбасса и «Россети Сибирь» запустили ещё две быстрые зарядные станции для электромобилей. Они установлены в центре города напротив спортивного комплекса Ледовый дворец «Кузбасс».

Мощность и технические характеристики ЭЗС позволяют одновременно подключать три электромобиля с любым коннектором: для японских, китайских или европейских машин. Заряда, полученного за 30-40 минут, хватает на 200 км пути.

"В регионе со стороны правительства ведется активная работа по развитию электрозарядной инфраструктуры для электромобилей. Мы поддерживаем этот курс, поэтому включились в федеральную программу на условиях софинансирования. «Попробовали почву» в этом направлении на 9 быстрых ЭЗС вдоль автомобильных трасс в Шерегеше, Грамотеино, Тяжине, Верх-Чебуле, которые установили рядом с торговыми центрами, гостиницами и кафе. Они стали востребованы буквально в течение месяца. В этом году ввели в работу еще десять зарядных станций», – сообщил директор «Кузбассэнерго – РЭС» Иван Клейменов.

В настоящий момент на электромобиле можно добраться из Кемерово до Шерегеша – зарядок достаточно.

Затраты на реализацию данного проекта составили – 42,1 млн рублей. В рамках госпрограммы предусмотрено субсидирование до 60% от стоимости ЭЗС, но не более 1,86 млн рублей. Таким образом, федеральное софинансирование составило 16,74 млн рублей.

Сейчас в регионе работают 22 электрозаправочные станции под брендом «Россети Электротранспорт», 14 из них – станции быстрой зарядки.

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