«ТСД Развитие» в статусе резидента ТОР построит Международный жилой квартал в Забайкальске

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и специализированный застройщик «ТСД Развитие» в ходе работы Восточного экономического форума заключили соглашение о присвоении компании статуса резидента ТОР «Забайкалье». Подписи под документом поставили генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев и генеральный директор «ТСД Развитие» Евгений Куницкий.

В статусе резидента ТОР компания «ТСД Развитие» реализует проект «Международный жилой квартал пгт. Забайкальск». Он предусматривает создание более 2,3 тыс. новых квартир с общей площадью более 140 тыс. квадратных метров для обеспечения проживания более 4,5 тысяч человек. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составляет 17,7 млрд рублей. Международный жилой квартал в Забайкальске планируют построить в течение 5 лет.

Проект разработан с учетом географического положения пгт. Забайкальск. Расположенный в 127 км от границы КНР и в 46 км от границы Монголии, Забайкальск является международным автомобильным пунктом пропуска. Планировка помещений общественного назначения позволяет разместить здесь офисы международных компаний. На коммерческих площадях смогут разместиться современный центр переговоров с конгресс-холлом, выставочные центры, офисные помещения, гостиницы, торгово-развлекательный центр с кинотеатром, магазины, кафе, фитнес-центры и многое другое. Проект обеспечит новый уровень комфорта для жителей Забайкальска, расширит международный пункт пропуска, даст новый импульс для роста предпринимательской активности на приграничной территории.

Заместитель генерального директора КРДВ по сопровождению инвестиционных проектов Сергей Скалий в ходе подписания соглашения отметил, что Международный жилой квартал в Забайкальске призван стать одной из новых точек развития международных отношений, стать показательным девелоперским проектом, в котором будут органично сочетаться качественное жильё и современные деловые, развлекательные, выставочные площадки, в задачу которых будет входить обеспечение растущей деловой активности в регионе.

«Корпорация подписала соглашение о предоставлении инвестору статуса резидента территории опережающего развития «Забайкалье». Это даст компании возможность пользоваться мерами государственной поддержки, получать налоговые и административные преференции. Соглашение позволит создать новые стандарты качества городской среды на приграничных территориях, обеспечить их инфраструктурой, необходимой предпринимателям для работы. КРДВ как единый институт развития будет сопровождать проект на всех этапах и оказывать застройщику поддержку в режиме “одного окна”», – сказал Сергей Скалий.

Генеральный директор «ТСД Развитие» Евгений Куницкий: