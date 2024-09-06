Как разрешить телеком-дилемму кабельного рынка? Итоги работы телекоммуникационной секции Ассоциации «Электрокабель»

4-5 сентября в Тольятти проходило выездное заседание телекоммуникационной секции Ассоциации "Электрокабель". В работе секции приняли участие более 50 делегатов из 25 компаний, которые обсудили текущую ситуацию на рынке кабелей связи, поделились лучшими отраслевыми практиками и выработали решения и векторы по защите и развитию рынка телекоммуникационного кабеля.

Главным вызовом рынка кабелей связи можно назвать общую экономическую ситуацию, которая приводит к сокращению объемов производства и прокладки оптических кабелей и сказывается на темпах роста в других сегментах. Кроме того, что внутренний спрос сокращается, еще есть серьезная угроза в виде импортных поставок, так как действующая система поддержки отечественных производителей волокна не эффективна, что признают и сами операторы связи. Искать выход в виде ведения системы маркировки "Честным знаком" оказалось не самой удачной идеей, так существуют нерешаемые проблемы с нанесением маркировки и реализацией всего механизма учета кабельной продукции. К этому не готовы потребители кабели. Никто, кроме ЦРПТ не заинтересован в реализации проекта, который создает больше проблем и накладывает дополнительные расходы и проблемы для и без того стагнирующего рынка.

Несмотря на то, что рынок оптического кабеля стагнирует, рынок LAN наоборот демонстрирует положительную динамику. Но долго ли продлится рост и позитивные настроения. Действительно ли будет замещен китайский LAN в массовом сегменте? Эти и многие другие актуальные вопросы обсуждались на телекоммуникационной секции Ассоциации "Электрокабель".