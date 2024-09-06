Резидент ОЭЗ «Дубна» запускает новый производственный объект

Компания «Гридекс-К» в ОЭЗ «Дубна» запускает первую очередь административно-производственного комплекса в рамках реализации инвестиционного проекта по расширению производства, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Разрешение на ввод первой очереди административно-производственного комплекса площадью 1,5 тыс. кв.м компанией уже получено.



Компания работает в статусе резидента особой экономической зоны «Дубна» и специализируется на производстве армирующих сеток и продукции из композитных материалов. Ее продукция востребована в первую очередь в строительной сфере.

<«Полностью завершить строительство и модернизацию комплекса планируется к концу 2026 года. Интересно, что комплекс создается на базе недостроенного объекта, который компания приобрела на территории ОЭЗ, воспользовавшись программой «Промышленная ипотека». Планируемый объем инвестиций в реализацию всего проекта составляет 365 млн рублей, из которых 145 млн рублей уже фактически вложено. В результате на территории ОЭЗ появятся более 50 новых рабочих мест», - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Также «Гридекс-К» является самым крупным переработчиком непрерывного базальтового волокна в мире. Реализовав проект по выпуску продукции под собственным брендом, компания рассчитывает стать одним из лидеров на отечественном рынке геосинтетических материалов.