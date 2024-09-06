Стартует эксперимент по госконтролю обязательных требований к производству и обращению стройматериалов и кабельной продукции

С 1 сентября 2024 года начинается эксперимент, предусматривающий проведение Росстандартом государственного контроля и надзора за соблюдением обязательных требований в отношении отдельных видов кабельно-проводниковой продукции, различных видов цемента, строительных и бетонных смесей, а также отопительных радиаторов и конвекторов, и ряда других изделий. Соответствующее Постановление подписано Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным (Постановление Правительства РФ от 28.08.2024 №1154).

В рамках эксперимента Росстандарт получил право на проведение мероприятий, направленных на снижение объема контрафактной и несоответствующей продукции в указанных товарных группах. При этом важно отметить, что в рамках эксперимента не вводятся новые обязательные требования – они уже содержатся в соответствующих технических регламентах и документах по стандартизации. Так, среди нескольких десятков подобных требований, предъявляемых к поднадзорной продукции, можно отнести: для цемента – прочность при сжатии на 28 сутки, максимальное рабочее давление и коррозионная стойкость для радиаторов отопления, а также защита от поражения электрическим током – для кабельно-проводниковой продукции.

«Обращение на рынке опасной и фальсифицированной продукции создает высокие риски причинения вреда жизни и здоровью, а также может вызвать разрушение строительных конструкций и пожары в среднесрочной перспективе. У Росстандарта уже накоплен большой опыт в контрольно-надзорной деятельности в части стройматериалов, и мы уверены, что проведение эксперимента позволит повысить качество данной продукции, тем самым повышая уровень безопасности жизни граждан страны», – отметил руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

Подписанное постановление разработано с учетом положений Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации до 2025 года, а предложение по его проведению было поддержано в прошлом году на заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Эксперимент пройдет до 1 сентября 2026 года, а по его итогам будет принято решение о целесообразности или нецелесообразности осуществления федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований к данной продукции и связанным с требованиями к этой продукции процессам.