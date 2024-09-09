«Россети Московский регион» обновили распределительные сети пяти населенных пунктов г.о. Лотошино

Филиал компании «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» в целях повышения надежности электроснабжения потребителей городского округа Лотошино продолжает комплекс работ по обновлению распределительных сетей (0,4; 6-10 кВ).

Специалисты Лотошинского РЭС западного филиала в деревнях Матвейково, Березняки, Воробьёво отремонтировали три комплектные трансформаторные подстанции, от которых электроснабжение получают более 250 жителей.

В поселке Лотошино на ул. Садовая, где проживает порядка 80 человек, на участке воздушной линии 0,4 кВ специалисты заменили 4 опоры на новые, а также 140 метров алюминиевого провода на современный самонесущий изолированный провод. Данный провод обладает гораздо более высокой механической прочностью и долговечностью.

В селе Микулино в электроустановке 10/0,4 кВ энергетики выполнили сухую чистку трансформатора мощностью 250 кВА. Работы проводились без отключения потребителей от электроэнергии, то есть в момент выполнения технических мероприятий электроснабжение подавалось в штатном режиме.

Своевременно и в полном объеме выполненный комплекс мероприятий позволит обеспечить бесперебойное функционирование электросетевого комплекса, качественное и надёжное электроснабжение потребителей городского округа Лотошино.