Логистический центр Wildberries в Смоленске начнут строить в 2025 году

Строительство крупного логистического центра Wildberries начнется в Смоленске в 2025 году, инвестиции в его создание составят 10 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

"Начнем в следующем году строительство крупного логистического центра Wildberries в Смоленске. Общая площадь логистического центра составит более 150 тыс. кв. м. Объем вложений в его создание - 10 млрд рублей. Комплекс будет использоваться для хранения, упаковки и распределения товаров", - написал Анохин.

Он добавил, что обсудил ход реализации проекта с гендиректором Wildberries Татьяной Бакальчук. Правительство области совместно с инвестором уже прорабатывают вопросы обновления автодороги к будущему комплексу зданий и подключения к объектам инженерной инфраструктуры, сообщил он.

"Реализация проекта станет мощным стимулом для роста малого и среднего бизнеса в области. Благодаря центру предприниматели значительно сократят логистические расходы, сроки доставки товаров покупателям и смогут выйти на рынки других регионов. Кроме того, смоляне будут получать быстрее свои заказы с Wildberries", - отметил глава региона.

Соглашение о создании в Смоленске логистического центра Wildberries было подписано в этом году на Петербургском международном экономическом форуме.