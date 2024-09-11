РУСАЛ зарегистрировал четвертый климатический проект в национальном реестре

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, зарегистрировал в российском реестре углеродных единиц (УЕ) новый технологический климатический проект. Он стал четвертым климатическим проектом РУСАЛа в национальном реестре.



Проект РУСАЛа направлен на повышение энергоэффективности оборудования цеха фильтрации и прокаливания Богословского алюминиевого завода. Его цель - сокращение выбросов парниковых газов, снижение удельного потребления природного газа, электроэнергии и воды (конденсата), используемых при производстве глинозема путем строительства и ввода в эксплуатацию циклонной печи ОПЦУ-1000 (опытно-промышленная циклонная установка). Ожидаемый эффект сокращения выбросов составил около 826 тыс т СО2-эквивалента за весь период реализации проекта, рассчитанный на 25 лет, и более 33 тыс т СО2-эквивалента в среднем за год.

«Решение вопросов, связанных с устойчивый развитием и изменением климата, на протяжении последнего десятилетия входит в число приоритетов РУСАЛа. Компания ведет последовательную работу по снижению выбросов парниковых газов за счет собственных научно-технических разработок, внедрения передовых технологий, программ повышения энергоэффективости на всех этапах производства, дальнейшего перевода предприятий на безуглеродные источники энергии, внедрения принципов экономики замкнутого цикла. В рамках своей климатической стратегии РУСАЛ реализует как природно-климатические проекты, так и технологические проекты по сокращения выбросов, их улавливанию и захоронению. В целом в нашем портфеле порядка 20 проектов в разной стадии реализации. До конца года мы планирует зарегистрировать еще несколько проектов в национальном реестре», - отметила Елена Мякотникова, директор по устойчивому развитию РУСАЛа.

Ранее в российском реестре РУСАЛ зарегистрировал природный климатический проект по авиационной охране лесов от пожаров в Красноярском крае и два технологических климатических проекта по повышению энергоэффективности Красногорской ТЭЦ Уральского алюминиевого завода при производстве теплоэнергии и при подготовке сырой воды.