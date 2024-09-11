Шесть сел Симферопольского района остались без света

В Кировском районе Крыма из-за аварии от электроснабжения отключены почти шесть тысяч человек. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин. "В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК "Крымэнерго" произошло отключение энергоснабжения в Кировском районе: с. Отважное, с. Ключевое, с. Изюмовка, с. Первомайское, г. Старый К...