Шесть сел Симферопольского района остались без света
8 часов назад
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Шесть сел Симферопольского района остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщил глава администрации района Денис Кратюк.
"Уважаемые жители Симферопольского района! В селах Дубки, Новозбурьевка, Ключи, Перово, Солнечное и Молочное работает аварийная бригада", - написал он в своих соцсетях.
В пресс-службе предприятия "Крымэнерго" уточнили, что планируют восстановить электроснабжение в течение трех часов.
Ранее в "Крымэнерго" предупредили о массовом отключении электричества в Симферополе. В среду до 17 часов без света остались десятки улиц. Причина – проведение аварийно-восстановительных работ.
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