ВТБ предоставил ижевскому застройщику 2 млрд руб. на строительство жилья в Крыму

ВТБ предоставил девелоперу Nonamegroup (Ижевск) кредит на сумму 2 млрд рублей на строительство первой очереди жилого комплекса комфорт-класса "СОК" в Евпатории (Крым), сообщает пресс-служба банка.

В первой очереди проекта предусмотрено строительство четырех домов высотой от 9 до 16 этажей общей площадью 28 тыс. кв. м.

Пресс-служба приводит слова члена правления ВТБ Руслана Еременко о том, что ВТБ поддерживает в Крыму проекты, связанные с развитием инфраструктуры, туризма и жилищного строительства.

Также приводятся данные генерального директора Nonamegroup Сергея Кобякова о том, что "Жилой квартал "СОК" станет первым проектом компании в Крыму.

Согласно данным на сайте застройщика, срок сдачи первой очереди - IV квартал 2027 года.

По данным ЕГРЮЛ, совладельцами ООО "Ноунэймгрупп" являются Сергей Кобяков (49%), Евгений Рысьев и Марьяна Сыченкова (по 25,5%).