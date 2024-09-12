Энергетики завершили капитальный ремонт ВЛ 110 кВ в Шумерлинском муниципальном округе

Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго» завершили капитальный ремонт ВЛ 110 кВ Катраси – Венец (участок Красные Четаи – Саланчики). От надежной работы линии зависит электроснабжение более 1,6 тыс. жителей в 12 населенных пунктах Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, а также ряда важных социальных объектов – детских садов, школ, котельных и т.д.

Протяженность отремонтированных участков на линии электропередачи составляет 6,96 км. Энергетики заменили 333 изолятора и 168 гасителей вибрации, провели ремонт контуров заземления 16 опор, выполнили расчистку трасс от ДКР в объеме 1,1 га. Кроме того, на участке Венец – Саланчики выполнена расчистка на площади 24,8 га. Объем финансирования составил 1,9 млн рублей.

Качественное выполнение работ в рамках ремонтной кампании позволит обеспечить надежное электроснабжение потребителей электрической энергии в предстоящий осенне-зимний максимум нагрузок.