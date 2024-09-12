Минэнерго объявило отбор заявок на предоставление субсидий организациям, реализующим проекты по строительству СПГ-заправок и производственной инфраструктуры малотоннажного СПГ
Минэнерго России объявлен отбор заявок для предоставления субсидий из федерального бюджета юридическим лицам, реализующим инвестиционные проекты по строительству объектов производственной и заправочной инфраструктуры сжиженного природного газа, на возмещение части затрат на реализацию таких проектов.
«В соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета юридическим лицам на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов по строительству объектов производственной и заправочной инфраструктуры сжиженного природного газа, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2020 года № 1308 Минэнерго России на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещено объявление о проведении отбора».
Ссылка на отбор:
https://promote.budget.gov.ru/public/minfin/selection/view/ac3ee9d1-0764-4ccb-8a54-f6903234cb95?showBackButton=true&competitionType=0&tab=1