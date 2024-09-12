Минэнерго объявило отбор заявок на предоставление субсидий организациям, реализующим проекты по строительству СПГ-заправок и производственной инфраструктуры малотоннажного СПГ

На первом этапе ремонта водосборные чаши бассейнов обеих градирен очистят от осевших на дне песка, ила и других мелких частиц, попавших внутрь башен вместе с потоками воздуха из окружающей среды и подпиточной водой из Финского залива. Для этого воду из чаш откачают в сбросной канал, откуда она поступит обратно в залив. Удаляемая вода абсолютно безопасна как для морских флоры и фауны, так и для...